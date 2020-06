Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình

Khởi tố ông Nguyễn Văn Điều. Ảnh: FB.

Theo thông tin từ Công an Thái Bình, căn cứ kết quả điều tra, ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Thái Bình đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can.

Ông Nguyễn Văn Điều sinh năm 1967, trú tại thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.

Trước đó, tỉnh Thái Bình thông tin, căn cứ kết quả điều tra, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 8/5/2020. Công an thành phố Thái Bình đã tập trung tiến hành thận trọng các bước điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, gửi lấy kết quả giám định một cách nghiêm túc, khách quan theo đúng trình tự quy định, qua đó đến nay đã có kết quả khởi tố vụ án để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình. Đến thời điểm này, sự việc đã rõ, các tình tiết đầy đủ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình. Các thông tin về vụ việc được cơ quan pháp luật thực hiện khách quan, minh bạch.

Sự việc xẩy ra vào tối ngày 8/5, tại cây xăng Phiệt Học, ông Nguyễn Văn Điều điều khiển xe ô tô mang BKS 29A-995.83 đã va chạm với xe đạp do bà P.T.Ng. (63 tuổi, trú tổ 10, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) điều khiển. Hậu quả, bà Ng. bị văng ra xa, va đập với một chiếc xe máy chạy theo chiều ngược lại và tử vong tại chỗ, người đi xe máy bị thương nặng.

Ông Điều tiếp tục bỏ chạy được khoảng 3 km thì bị đuổi kịp và dừng tại Khu công nghiệp Phúc Khánh.

Liên quan đến vụ việc, ngày 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã tạm đình chỉ mọi chức vụ, dừng thực hiện nhiệm vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông Điều để điều tra. Ngày 27/5, Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án. Đến chiều 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Ban Chấp hành Đảng bộ Thái Bình biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Điều với hình thức là cách tất cả các chức vụ hiện tại trong Đảng.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam