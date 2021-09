Bộ Công an bắt thêm giám đốc trong vụ nâng khống giá cây xanh

Trước đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam 6 người gồm: Nguyễn Xuân Hanh, tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội; Đỗ Quang Tiến, giám đốc Xí nghiệp Cây xanh cây hoa cây cảnh thuộc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội; Đỗ Khắc Tú Anh, phó trưởng phòng tài chính kế toán Ban Duy tu; Nguyễn Thị Ngọc Lâm, nguyên thẩm định viên Công ty cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam; Nguyễn Tuấn Nghĩa, giám đốc Công ty TNHH Xanh Hòa Lạc và Công ty TNHH Phát triển vì nhân dân; Kiều Thị Thúy, kế toán Công ty TNHH Xanh Hòa Lạc và Công ty TNHH Phát triển vì nhân dân. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Đình Văn, giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát, về tội "buôn lậu". Thời điểm này cơ quan điều tra xác định quá trình thực hiện 2 hợp đồng các bị can đã nâng khống giá một số loại cây, chủ yếu là cây chà là và cây bàng lá nhỏ, trong tổng số trên 17 loại cây theo hợp đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 30 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định một số cây trồng mới, thay thế, bổ sung được các đối tượng nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.