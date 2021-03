Bình Dương phong tỏa tuyến đường có người Trung Quốc nghi mắc COVID-19

Chốt phong tỏa trên đường D35 tối 25-3 - Ảnh: B.S.

Tới 21h tối nay 25-3, lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phong tỏa tuyến đường D35, khu dân cư Việt - Sing, thuộc phường An Phú do có liên quan một ca nghi dương tính với virus SARS-CoV-2.

Danh tính người đàn ông có kết quả xét nghiệm dương tính chưa được công bố, nhưng được biết người này có quốc tịch Trung Quốc và sống tại Bình Dương từ trước Tết nguyên đán tới nay.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng Bình Dương, cách đây mấy ngày, người này có tới cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và có tiếp xúc gần với người Campuchia.

Bước đầu, đại diện UBND TP Thuận An cho biết có 8 người được xác định có tiếp xúc gần với người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nên đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Campuchia, với hơn 1.870 ca mắc COVID-19 được ghi nhận cho đến nay, theo cập nhật của trang worldometers.info tối 25-3. Ngày 25-3, tin từ Hội Khmer - Việt tại Campuchia cho biết chính quyền tỉnh Kampong Chhnang (Campuchia) đã phong tỏa một xã ven sông và một khu chợ đông đúc nơi có nhiều người gốc Việt mưu sinh sau khi phát hiện tại đây có người dương tính với COVID-19. Tính đến ngày 22-3, đã có 83 người Việt Nam ở Campuchia được xác nhận mắc COVID-19. Nhiều người gặp nhiều khó khăn do sinh kế bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa. Tại Siem Reap, 78 hộ người gốc Việt đang xin hỗ trợ.

