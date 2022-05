Bị 'vỗ mặt' trong đám cưới Mạc Văn Khoa, danh hài Chiến Thắng phản ứng thế nào?

Mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại khoảnh khắc gây tranh cãi của danh hài Chiến Thắng trong đám cưới Mạc Văn Khoa tại quê nhà. Khi lên sân khấu phát biểu chúc mừng đàn em trong ngày vui, Chiến Thắng nhận về lời la ó, dè bỉu từ một khán giả lớn tuổi. Người này hét to: “Về đi. Nói phét vừa thôi”.

Danh hài Chiến Thắng.



Chiến Thắng rất bất ngờ nhưng thay vì im lặng, anh lập tức lấy lại bình tĩnh và hồi đáp: "Bác ơi, hôm nay là ngày vui của em Khoa. Cháu về đây là với tình cảm, chứ không phải vì chuyện gì. Cháu biết bác lớn tuổi, cháu thấy bác đứng đấy nói một câu giật mình. Thật đấy bác ạ. Cái này không phải là nói phét bác ạ, cái này là nghệ thuật, nghệ thuật tấu hài, chứ không phải nói phét. Còn những người mà hay bảo 'nói phét' thì có khi những người đấy cũng nói phét, đúng không? Đúng không các bác? Em không nói phét đâu".

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục gửi lời chúc đến nhân vật chính và các quan khách đang có mặt trong buổi tiệc. Màn đối đáp của Chiến Thắng nhận được sự đồng tình của đa số quan khách. Khán giả sau khi xem đoạn clip cũng tỏ ra ủng hộ nam danh hài khi vẫn giữ được thái độ bình tĩnh và lịch sự trước vị khán giả kém duyên.

Video: Phản ứng của Chiến Thắng khi bị khán giả đuổi về tại đám cưới Mạc Văn Khoa

Chiến Thắng sinh năm 1975, là diễn viên hài được yêu mến ở miền Bắc với nhiều tiểu phẩm hài tết như Nói xấu vợ, Cười hay khóc... Dù rất thành công trong sự nghiệp, cuộc sống sung túc nhưng đường tình duyên của anh lại gặp nhiều trắc trở. Tính đến nay, Chiến Thắng đã trải qua 3 đời vợ với 4 lần kết hôn, có 3 con.

Chiến Thắng có mối quan hệ rất thân thiết với Mạc Văn Khoa. Dù không tiết lộ điều này trên truyền thông nhưng thực tế họ vẫn luôn giữ liên lạc trong những năm qua.



Tác giả: TÙNG THANH

Nguồn tin: Báo VTC News