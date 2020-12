Bé trai 10 tuổi nổ súng làm 3 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, Cơ quan chức năng đã xác định bé trai Đinh T. (SN 2010, trú tại xã Đắk Kơ Ning, huyện Kông Chro), đã dùng súng bắn gia đình anh Đinh Be bị thương nặng và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Như Báo Công lý đã đưa tin,vào khoảng 19h ngày 19/12, gia đình anh Đinh Be (SN 2003) cùng vợ là chị Đinh Thị Bel (SN 1993) và cháu Đinh Liết (1 tháng tuổi) cùng trú tại xã Đắk Kơ Ning, đang ngồi ăn cơm trước cửa chòi rẫy tại làng Tờ Cắt (xã Đắk Kơ Ning) thì có tiếng nổ lớn, ngay sau đó thì toàn thân anh và vợ con cùng bị chảy máu.

Bé trai Đinh T. bắn gia đình anh Đinh Be

Sau khi sự việc xảy ra, do chòi rẫy ở xa khu dân cư nên đến ngày 20/12, cả ba người mới được người dân đưa tới Trung tâm Y tế huyện Kong Chro để cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị.

Tại bệnh viện, anh Be và chị Bel có nhiều vết thương do hỏa khí với hàng chục dị vật là kim loại trên cơ thể (nghi mãnh đạn). Cháu Liết bị dị vật ở mắt và sọ não,đang mê man, nguy kịch. Anh Đinh Be cũng cho biết, bản thân và gia đình từ trước tới giờ chưa hề có mâu thuẫn với ai.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

