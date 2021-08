Bảy con hổ được Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc đang phục hồi tốt

Hổ do Công an Nghệ An bắt giữ được Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc đang dần phục hồi sức khỏe. Ảnh: TTXVN phát



Sau khi tiếp nhận số hổ này, Vườn Quốc gia Pù Mát đã nhanh chóng thực hiện cứu hộ hổ non theo đúng quy định; trong đó mỗi con hổ có trọng lượng từ 4 - 5 kg.

Khi mới tiếp nhận, một số con hổ có biểu hiện tiêu chảy, bị bệnh đường ruột, bộ phận chuyên môn của Vườn Quốc gia Pù Mát dành những điều kiện tốt nhất để chăm sóc, cứu hộ; trong đó, dùng thuốc kháng sinh và men tiêu hóa để làm ổn định đường ruột, mỗi ngày cho uống sữa 5 - 6 lần. Đến nay sau gần 10 ngày được chăm sóc đúng quy trình, kỹ thuật phù hợp, các con hổ đang dần thích nghi môi trường, nhanh chóng hồi phục sức khỏe và bắt đầu chơi đùa.

Hổ là loài động vật nguy cấp quý hiếm không chỉ ở Việt Nam mà còn xuất hiện rất ít tại các khu rừng khác trên thế giới. Việc cứu hộ thành công 7 con hổ được kỳ vọng góp một phần trong công tác phục hồi các quần thể hổ hoang dã ở Việt Nam trong tương lai.

Các con hổ do Công an Nghệ An bắt giữ được Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc trong các phòng đảm bảo các điều kiện theo quy định về nuôi nhốt, chăm sóc hổ. Ảnh: TTXVN phát





Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc và Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Nghệ An, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, (Nghệ An), Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) chủ trì phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 7 con hổ con trái phép từ huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đi vào địa bàn tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

