Bắt quả tang nữ quái chia lẻ ma túy cho 2 chị em chưa thành niên đi giao "hàng"

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 4/3/2021 tại căn 9, khu thu nhập thấp đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an thành phố Rạch Giá kết hợp Công an phường An Hòa bắt quả tang các đối tượng Đặng Tuyết Minh, sinh năm: 1990; Lê Thị Mỹ Hân, sinh năm: 2005; Lê Thị Mỹ Trâm, sinh năm: 2008 cả 03 cùng cư trú: Căn 9, khu thu nhập thấp đường Trần Quang Khải, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Qua khám xét nhanh nơi ở của 03 đối tượng lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 63 bịch nylon lớn, nhỏ bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng không đồng nhất (nghi là ma túy đá và Heroin), một số dụng cụ để chia lẻ ma túy, 04 điện thoại di động và số tiền gần 200.000đ. Làm việc với 03 đối tượng đã thừa nhận đó là ma túy đá đang được các đối tượng chia lẻ ra để bán cho các con nghiện trên địa bàn.

Tiến hành lấy lời khai đối tượng Đặng Tuyết Minh khai nhận, số ma túy đá và Heroine trên Minh mua lại của một người phụ nữ nên Nhung (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở Bà Rịa- Vũng Tàu với số tiền 36.000.000 đồng, sau đó về chia nhỏ ra bán cho các con nghiện để kiếm lời.

Sau khi gọi điện thỏa thuận, Minh chuyển tiền qua tài khoản cho Nhung, sau đó Nhung xe gửi “hàng” bằng đường xe khách xuống cho Minh.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của Đặng Tuyết Minh.

Điều đáng nói là chồng của Minh mới bị lực lượng Công an bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng Minh không bỏ ý định gieo cái chết trắng, mà ngược lại còn có nhiều thủ đoạn, liều lĩnh và tinh vi hơn nhằm lách luật và qua mắt lực lượng chức năng.

Minh thuê riêng một căn nhà để làm nơi cất giấu và giao dịch mua bán ma túy, đồng thời thuê hai chị em Hân và Trâm (cả 02 đều chưa thành niên, Hân đang mang bầu tháng thứ bảy) để đi giao ma túy giúp mình, tiền công trả cho mỗi em là 300.000đ/ngày.

Hiện nay vụ việc đang được Công an thành phố Rạch Giá củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tiến Dũng - Khánh Thùy

Nguồn tin: Báo PLVN