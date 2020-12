Bắt quả tang đôi nam nữ mua bán dâm trong quán cà phê: Bà chủ 29 tuổi là ai?

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thương (29 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm” và xử lý 2 trường hợp về hành vi mua bán dâm.

Bắt quả tang đôi nam nữ mua bán dâm trong quán cà phê - Ảnh minh họa

Trước đó, tối 29/11, Công an phường Phước Tân bất ngờ kiểm tra quán cà phê Yến Vy (khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân). Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong căn phòng của quán cà phê có nữ nhân viên 26 tuổi của quán đang bán dâm cho vị khách nam 28 tuổi. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 bao cao su đã qua sử dụng.

Quán cà phê Yến Vy do Thương làm chủ. Thương khai nhận, thuê nhà mở quán cà phê, đồng thời cho nhân viên bán dâm ngay tại quán khi khách có nhu cầu. Sau mỗi lần bán dâm, nhân viên sẽ chia một phần tiền cho Thương.

Cũng liên quan đến hoạt động mua bán dâm ở Đồng Nai, báo Pháp luật TP HCM thông tin thêm, tối 2/12, Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức kiểm tra hành chính một nhà nghỉ thuộc khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa.

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện trong hai phòng của nhà nghỉ này có hai cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Công an đã mời hai phụ nữ (một người 57 tuổi, một người 50 tuổi) và những người liên quan về công an làm việc.

Công an phường Tân Hiệp đã lập hồ sơ xử lý hành chính với những người trên về hành vi mua bán dâm, đồng thời xử lý chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý cơ sở để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm.

