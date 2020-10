Bắt Phó tổng giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015..

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, ra lệnh bắt, cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 bị can khác thuộc VEC và Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, về cùng tội danh trên.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết 7 bị can này bị khởi tố do liên quan vi phạm quy định xây dựng trong nghiệm thu, thi công công trình cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Các quyết định nêu trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

... Lún sụt, hư hỏng nhiều điểm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. (Ảnh: Mạnh Cường)

Trước khi khởi tố 7 bị can này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố 19 bị can liên quan ở Tổng Công ty VEC, Ban quản lý dự án và các Nhà thầu thi công.

Trong số này có: ông Lê Quang Hào, Phó tổng giám đốc VEC; Nguyễn Tiến Thành, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án; Hà Văn Bình, nguyên giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7); Phạm Đình Phú, Phó tổng giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5 và Nguyễn Thành An Phó giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7.



Tác giả: XUÂN TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo VTC News