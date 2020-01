Bất ngờ với lý do HLV Đặng Anh Tuấn xin thôi dẫn dắt Ánh Viên

HLV Đặng Anh Tuấn



Sau khi bị cựu người mẫu Trang Trần "tố" vay 230 triệu đồng nhưng nhiều lần khất không trả, HLV Đặng Anh Tuấn - đội tuyển bơi lội Việt Nam và là HLV trực tiếp dẫn dắt kình ngư Ánh Viên, đã bày tỏ nguyện vọng xin không huấn luyện Ánh Viên trong thời gian tới.

Trước đó, ông Tuấn nói trên Thanh niên về lùm xùm trên rằng, sở dĩ ông chưa thể trả số tiền cho cựu người mẫu Trang Trần là vì ông cũng đang là "nạn nhân". Ông Tuấn nói, nguyên giám đốc Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu An Giang Võ Hoàng Phong từng vay ông số tiền 980 triệu đồng để giải quyết việc của Trung tâm, đến nay chưa trả.

Nói về lùm xùm này, ông Nguyễn Khánh Hiệp – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang khẳng định với Thanh niên: "Chúng tôi không bao giờ để xảy ra tình trạng cá nhân nào đó của trung tâm lại phải chịu trách nhiệm về tài chính như anh Phong nói. Nếu có khó khăn thì anh Phong phải báo cáo cho lãnh đạo biết. Tôi không đồng tình với ý kiến này của anh Phong nếu đúng là anh Phong đã nói như vậy".

Đến ngày 20/1, lãnh đạo sở VH-TT&DL An Giang đã mở cuộc họp để giải quyết vấn đề liên quan đến ông Tuấn. Tuy nhiên, cả ông Tuấn và ông Phong đều không có mặt tại cuộc họp. Ông Nguyễn Khánh Hiệp cho biết thêm, ông cũng tiếp tục giao nhiệm vụ cho trung tâm mời ông Phong làm việc vào một buổi khác. Nếu ông Phong thực sự khó khăn, phía Sở VH-TT&DL An Giang có thể sẽ giúp đỡ trong điều kiện cho phép. Vị Giám đốc Sở VH-TT&DL cũng khẳng định vụ việc sẽ được giao giải quyết trước Tết Nguyên đán.

Trao đổi với Tuổi trẻ, ông Đào Sĩ Tuấn - Phó giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang nói thêm, trong cuộc họp ngày 20/1, không có sự có mặt của ông Tuấn và ông Tuấn cũng không có đơn giải trình về thông tin liên quan đến việc bị tố mượn tiền chưa trả.

"Trong cuộc họp, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã thống nhất đồng ý nguyện vọng xin nghỉ việc của ông Đặng Anh Tuấn. Trước đó vào đầu tháng 1/2020, ông Tuấn đã có đơn xin thôi việc tại ngành thể thao An Giang. Hiện nay ông Tuấn là viên chức, trưởng bộ môn bơi lội của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh An Giang. Trong thời gian tới Sở VH-TT&DL An Giang sẽ hoàn tất các thủ tục theo quy trình để cho ông Tuấn nghỉ việc", ông Đào Sĩ Tuấn nói.

Trong một diễn biến khác ông Tuấn cho biết, ông sẽ thôi công tác huấn luyện nhưng không phải vì vụ lùm xùm tiền bạc kể trên. Nguyên nhân là vì ông không làm đạt chỉ tiêu đề ra là Ánh Viên đoạt 8 HCV SEA Games 30 nên muốn nghỉ hẳn công tác huấn luyện thể thao.

Tác giả: Phương Thảo

Nguồn tin: Báo Giao Thông