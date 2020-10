Bão số 9 đã đổ bộ, mưa lớn, gió rít từng hồi

11h50:

Bão đã vào bờ, hiện tại TP Quảng Ngãi gió rất mạnh, mưa lớn.

Hàng trăm nhà dân ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hư hỏng, tốc mái. Sóng biển dâng cao 7-8 m. Quảng Ngãi có 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương.

Tại Đà Nẵng, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các tỉnh phải quản lý nghiêm, không được chủ quan cho dân về nhà khi bão vẫn còn. Các địa phương chuẩn bị ứng phó với lũ khi nước trên các sông đang lên cao.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu chuẩn bị ngay trực thăng, sẵn sàng bay ra ứng cứu các ngư dân trên tàu cá Bình Định bị chìm.

11h30:

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết, tâm bão nằm ngay trên vùng bờ biển các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Các khu vực nằm trong bán kính khoảng 250 km tính từ tâm bão sẽ chịu gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Các tỉnh nằm trong bán kính 100 km tính từ tâm bão sẽ có gió mạnh đến cấp 10, giật cấp 12.

Trong vòng 3-6 giờ tới, cường độ gió ở Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ tăng lên đến cấp 10, giật cấp 13.

Những giờ tới, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 25 km/h và đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Gió mạnh và mưa lớn trên đất liền có thể kéo dài hết đến tối nay, 28/10.

Tỉnh Kon Tum xuất hiện mưa lớn nên xảy ra nhiều điểm sạt lở. Cụ thể: dọc tuyến đường Quốc lộ 40B - con đường xung yếu của huyện, tình trạng sạt lở xảy ra nhiều, nước chảy mạnh, tràn lên mặt đường. Các tuyến đường vào xã Đăk Sao, Măng Ri và Ngọc Yêu đều bị tắc. Trạm y tế xã Tu Mơ Rông đang bị sụt lún móng nền và chưa có dấu hiệu dừng lại.

11h:

Trưa 28/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã điều xe bọc thép từ lực lượng quân đội để đưa một người đang trú tại khách sạn Sông Trà đi cấp cứu do bị tăng huyết áp đột ngột. Đây là trọng tài boxing đang làm nhiệm vụ tại Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, hiện tại, đảo Lý Sơn đang có gió cấp 11, giật cấp 13-14. Sóng biển cao từ 4 đến 6,5m. Gió bão khiến 3 người dân địa phương bị thương cùng nhiều trụ sở, nhà dân bị tốc mái.

Công ty điện lực TP Đà Nẵng đã cúp điện ở nhiều khu vực để đảm bảo an toàn điện. Tại quận Sơn Trà, gió giật rất mạnh, trời mưa lớn. sóng biển cao khoảng 4-5m liên tiếp ập vào bờ.

Tại Hội An, nước biển bắt đầu dâng. Hội An vẫn đang mưa và gió dữ dội.

Gió giật mạnh tường sập đè chết một người ở Gia Lai. Theo ghi nhận của PV, tại tuyến đường ở TP Pleiku rất nhiều cây xanh bị gió thổi bật gốc đổ gãy và tôn, bảng quảng cáo bay khắp mặt đường.

10h30:

Khu vực huyện Sông Cầu gần giáp với Bình Định, nơi được cho chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão số 9 tại Phú Yên, đến 10h30 gió vẫn còn giật mạnh, làm tốc mái nhiều nhà, gãy đổ nhiều cây cối.

Ông Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết, tại thị xã Sông Cầu có 31 nhà bị sập, tốc mái; 27,2ha ao nuôi thủy sản bị vỡ, hư hỏng, chìm 2 thuyền nhỏ.

40 xã ở Phú Yên mất điện, gió giật mạnh làm đổ nhiều cây xanh. Chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa, thông đường, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, toàn tỉnh thực hiện tạm ngừng cung cấp điện khi bão đổ bộ vào bờ để đảm bảo an toàn. Tỉnh Quảng Nam đã sơ tán gần 89.000 người dân đến nơi tránh, trú bão.

Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an vừa cứu 1 người đàn ông đi xe đạp băng qua cầu Sông Hàn. Người này đi xe đạp qua cầu trong lúc gió lớn, bị ngã, phải bu bám trên thành cầu. Lực lượng công an đã đưa người này và xe đạp vào nơi an toàn.

Hiện, tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự TP cũng đã điều động 3 xe lội nước BTR152 sẵn sàng làm nhiệm vụ.

10h:

Tính đến 10h ngày 28/10, Quảng Ngãi có hai người chết do bão số 9. Ông Nguyễn Văn Hiệp (39 tuổi, trú xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành), bị ngã chết vào chiều ngày 27/10 khi chằng chống nhà ở. Một người khác là ông Lê Đức Hiếu (40 tuổi, trú huyện Mộ Đức) chặt cây chống bão tại trường THCS Minh Thạnh bị té ngã. Ông Hiếu được chuyển đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Một nhà dân ở huyện đảo Lý Sơn bị thổi tốc mái

Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gần như bị tê liệt vì khối lượng đất đá bị sóng đánh lên bờ. Theo nhiều người dân địa phương, từ tối qua đến nay, từng đợt sóng cao trên 3 -4 mét cuốn theo lượng lớn khối đất đá dội lên đường rất nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Minh (45 tuổi), người dân địa phương, cho biết: "Sóng cao cuốn theo đất đá văng lên bờ rất nguy hiểm, may mà lúc đó ít người qua lại". Theo ông Nguyễn Duy Tuân - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương, từ 22h ngày 27/10, UBND xã đã cho dựng barie cấm người qua lại khu vực trên để đảm bảo an toàn, hiện UBND xã đã báo lên Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Khánh Hòa tiến hành xử lý, dọn dẹp hiện trường.

Tại Thừa Thiên - Huế, cây đổ vào đường dây điện, toàn huyện A Lưới mất điện. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân không được ra đường, các cửa hàng kinh doanh đều đóng cửa để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9. Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cho học sinh nghỉ học 2 ngày (28-29/10) để phòng, chống, ứng phó bão và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

9h45: Điều 2 tàu Hải quân từ Cam Ranh tìm kiếm các tàu cá gặp nạn do bão số 9

Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 cho biết, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu Kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ các tàu gặp nạn do ảnh hưởng của bão số 9.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi có sự cố.

Trước đó, theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, do ảnh hưởng của bão số 9, có hai tàu cá bị chìm, 26 thuyền viên mất tích. Ngoài ra, một tàu cá cũng đang gặp sự cố và có nguy cơ chìm trên đường về bờ vì sóng to gió lớn.

Cụ thể, tàu cá đang gặp sự cố và có nguy cơ chìm là tàu BĐ 98658TS do ông Nguyễn Văn Toàn (trú tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn) lái. Đây là tàu cá đang đi tìm 12 thuyền viên mất tích trên tàu cá BĐ-96388-TS bị chìm vào 13h ngày 27/10.

Tàu cá thứ hai bị chìm vào lúc 16h30 cùng ngày là tàu cá BĐ 97469 TS. Lúc này, tàu đang chở 14 thuyền viên thì bị phá nước, chìm tại vị trí 12,1 độ vĩ bắc, 112,8 độ kinh đông, cách phía đông Nha Trang, Khánh Hòa khoảng 170 hải lý. Chủ tàu đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Ủy ban Quốc gia về Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Bình Định đang thông báo để các tàu hoạt động gần khu vực trên tham gia tìm kiếm người mất tích.

9h:

Ghi nhận của PV, tại Đà Nẵng đang có gió mạnh, rít liên hồi. Trên địa bàn quận Liên Chiểu, một số nhà dân bị gió giật sập và tốc mái. Trên đường Đống Đa, quận Hải Châu, cột điện chiếu sáng bị quật ngã. Tại Công viên Biển Đông, sân khấu tại đây cũng bị gió đánh sập.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết, khu vực đất liền ven biển hiện có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Theo ghi nhận của PV VTC News, hiện tại, nhiều địa phương trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, gió bão khiến nhiều cây xanh bật gốc, bảng hiệu bị thổi bay ra đường. Cổng chào bằng thép trên đường Lê Lợi đã ngã đổ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trực tiếp kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó bão tại một số điểm xung yếu. Theo ông Nguyễn Chí Công Phạm, Phó Chủ tịch thị xã Hoài Nhơn, đến thời điểm hiện tại đã di dời hơn 1.000 hộ dân với hơn 3.000 đến chỗ ở an toàn

8h30:

Lãnh đạo thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết 1 ngôi nhà người dân ở thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu đã bị sập trong bão.

Trả lời VTC News, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay, sẽ trực tiếp đi kiểm tra các địa điểm xung yếu như kè An Chấn, Xóm Rớ, An thủy (TP Tuy Hòa)... trong hôm nay. Ngoài ra, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cũng dùng 2 xe bọc thép để đến các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, tạm thời sẽ dừng tất các các phương tiện lưu thông từ Khánh Hòa đi Phú Yên trên Quốc lộ 1 từ 1 giờ ngày 28/10 đến khi bão số 9 tan.

Tại Quảng Ngãi đảo Lý Sơn mất điện, gió thổi bay mái tôn nhà dân. Lý Sơn là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 9. Tại Lý Sơn, gió rít mạnh từng cơn kèm theo mưa lớn, sóng biển cao 4-6 m. Hiện nay, toàn bộ huyện đảo đã bị mất điện.

Gió mạnh thổi bay mái tôn, biển hiệu quảng cáo của nhiều nhà dân thành phố Quảng Ngãi. Trên các tuyến đường, các bảng hiệu quảng cáo nhiều cửa hàng lớn đã bị gió quật biến dạng.

Tại Đà Nẵng gió đang rít từng cơn, mưa lớn, đã có cây cối ngã đổ, nhiều người chạy xe máy trên tuyến đường ven biển bị gió quật ngã.

Cũng trong sáng 28/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi khảo sát tình hình trú tránh bão của người dân ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Bà con yên tâm sơ tán, tuyệt đối không tự ý trở về nhà khi bão chưa tan. Bà con cần đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân, đặc biệt là giữ sức khoẻ cho trẻ em, người già... Chính quyền đã giao lực lương công an có trách nhiệm bảo vệ tài sản cho người dân yên tâm tránh bão. Yêu cầu quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân".

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý chính quyền cơ sở, các lực lượng đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho các điểm sơ tán, đặc biệt là tại các công trình có mảng tường kính lớn, rất dễ bị gió giật vỡ gây nguy hiểm.

Ghi nhận của PV VTC News cho thấy tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đang có mưa rất to, gió rít và giật liên hồi... Tại Thừa Thiên - Huế gió vẫn đang giật mạnh cấp 5-6 và đang có dấu hiệu mạnh lên.

8h:

Tại ngôi chợ ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù gió không lớn nhưng hàng quán dựng bằng tôn của người dân bị quật xiêu vẹo. Hiện tại, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang mất điện.

Tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, trời tiếp tục trút mưa nặng hạt. Nước biển Cửa Đại đang dâng cao, xô mạnh vào bờ kè. Sức gió hiện nay tại vùng biển Cửa Đại, TP Hội An đạt khoảng cấp 8-9.

7h:

Tại Hội An, mưa lớn kéo dài từ 22h tối 27/10. Đường Bạch Đằng đã ngập toàn bộ. Hôm qua, người dân Hội An đã chủ động chằng chống di tích và nhà cửa, sơ tán đến nơi an toàn tránh bão số 9.

Thành phố Quy Nhơn (Bình Định) cây bắt đầu ngã đổ. Ngoài đường, một số người dân vẫn ra đường trong gió lớn.

Ban Chỉ đạo tiền phương cho biết lực lượng cứu nạn vẫn chưa liên lạc được với 2 tàu cá của Bình Định bị mất tích. Hiện có 2 tàu kiểm ngư ra hỗ trợ kéo tàu, tìm kiếm ngư dân. Đặc biệt, ở khu vực Cảng Quy Nhơn, một vài chủ tàu cá đang neo đậu hiện vẫn có mặt tại đây trông giữ tài sản.

Tại Đà Nẵng, trời bắt đầu mưa nặng hạt, gió cũng mạnh lên, khu vực ven biển gió đã rít từng cơn. Ghi nhận của PV, các tuyến đường ở thành phố khá vắng, chỉ một vài người và phương tiện ra đường. Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã kêu gọi 1.240 tàu với hơn 7.000 lao động và nơi tránh trú an toàn. Chính quyền các quận, huyện TP Đà Nẵng đã sơ tán 20.178 hộ với 91.206 người đến nơi tránh trú an toàn.

Tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam: Trời ngớt mưa nhưng gió vẫn còn rít từng cơn.

Cụ thể, từ Đà Nẵng – Bình Định: Cấp 11-13, giật cấp 15. Thừa Thiên Huế, Phú Yên: Cấp 8-10, giật cấp 12. Kon Tum, Gia Lai: Cấp 7-8, giật cấp 10. Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa: Cấp 6-7, giật cấp 10.

Đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên mưa to với lượng phổ biến 70-150 mm.

6h ngày 28/10:

Tại Quảng Nam, Quảng Ngãi: Trời mưa nặng hạt, gió lớn từng cơn. Cây cối bị gió quật ngả nghiêng.

Cây xanh ở Quảng Ngãi bị gió quật ngã từ rạng sáng nay.

Tại Phú Yên: Mưa rất to và gió giật mạnh từng cơn liên tục. Nhiều nơi ở thị xã Sông Cầu và thị xã Đông Hòa mất điện. Hiện lực lượng chức năng tỉnh đã điều động xe bọc thép đến khu vực vùng trũng để kịp thời ứng phó nếu có sự cố xảy ra.

Tại Bình Định: Bão số 9 đang áp sát vào đất liền, toàn tỉnh đang có lượng mưa lớn. Khu vực tại huyện Hoài Nhơn ngập nặng và có nhiều điểm sạt lở. Riêng tại TP Quy Nhơn, gió mạnh khiến cây xanh trên các tuyến đường bị quật đổ. Mực nước biển khoảng 0,5-1m. Hơn 2.000 người dân tại khu vực nguy hiểm đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi cư trú an toàn.

Tại TP Đà Nẵng, gió bắt đầu mạnh và xuất hiện mưa lớn.

3h: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 1h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 380 km, cách Quảng Nam 320 km, cách Quảng Ngãi 280 km, cách Phú Yên 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

2h:

TS. Nguyễn Ngọc Huy, cố vấn cấp cao về biến đổi khí hậu của Tổ chức Oxfam vừa đưa ra nhận định, khoảng 7h sáng 28/10, tâm bão sẽ cách bờ khoảng 30-50km về phía Đông trên vùng biển Quảng Ngãi. Vào lúc này gió rất lớn và mưa rất to. Tâm bão sẽ vào sau đó khoảng 1,5-2 tiếng. Vận tốc gió có thể đạt 150-170km/h (tương đương bão Cuồng Phong CAT 2, giảm 1 cấp so với thời điểm hiện tại).

Dù có thể giảm 1 cấp nhưng sức gió vẫn lập kỷ lục về sức mạnh một cơn bão đi vào đất liền Việt Nam. Chuyên gia này cũng lưu ý: Sau khi bão vào sẽ có khoảng 30 phút lặng tại tâm bão, sau đó bão sẽ giật mạnh hơn. Bà con không nên ra ngoài vào thời điểm này.

1h30 ngày 28/10

Hiện tại tâm bão cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 180-250km về phía chính Đông. Theo một chuyên gia khí tượng học, đỉnh mạnh nhất của bão đã qua nhưng hiện bão đang đi rất nhanh. Một vài viền mây lớn rìa bão có dấu hiệu tách rời tâm bão. Đây là dấu hiệu vỡ cấu trúc viền mây rìa bão do nó đi quá nhanh. Hiện tượng này sẽ gây mưa rào theo cơn ngắn quãng trước khi bão vào bờ.

1h30, gió đang quần kinh hoàng trên đảo Lý Sơn.

1h30 sáng 28/10

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: "Qua phân tích và đánh giá đám mây của cơn bão số 9 thì nhận thấy rằng bão số 9 đã qua thời điểm mạnh nhất và bắt đầu trong giai đoạn suy yếu dần. Tuy nhiên tốc độ suy yếu rất là chậm, cường độ xác định là cuối cấp 13. Ghi nhận trong đất liền tại khu vực Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8 giật cấp 9, Bình Định gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 và mưa lớn xảy ra trên diện rộng từ khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa và phía Bắc của Tây Nguyên".

0h30 ngày 28/10

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão đang di chuyển vào vùng biển có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn so với lúc chiều với nền nhiệt duy trì ở 28 độ C. Mặc dù mây đã bao phủ từ Quảng Nam đến phía bắc Tây Nguyên từ tối 27/10, nhưng vùng mây gây gió giật mạnh chưa thực sự vào bờ.

Ở đảo Lý Sơn, cách 400 km đã quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong đất liền, ở Bình Định và Phú Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Đến hiện tại thì vùng mây của cơn số 9 này có xu hướng thu hẹp lại nhưng vùng đối lưu mạnh tập trung ở tâm bão nên gió mạnh vẫn còn.

Trong 6 giờ tới, bão di chuyển với vận tốc 20 km/h và có xu hướng giảm cường độ. Tổ chức mây xung quanh của bão khá tốt, hình ảnh phân bổ mây cho thấy vùng mưa mạnh sẽ nằm ở phía Tây Nam của tâm bão. Trong vài giờ tới, bão suy yếu xuống cấp 13.

Khi lõi xoáy khá gọn lại, thời điểm có gió mạnh cấp 6-7 ở khoảng 2-3h sáng, thời gian gió mạnh nhất là sáng 28/10 và sau đó là buổi trưa và chiều, hết chiều mai mới bắt đầu quá trình suy giảm.

Khu vực Tây Nguyên có khả năng gió rất mạnh, cấp 8-10.

Mưa rất to ở Quảng Ngãi.

23h30: Hồi 22 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 460km, cách Quảng Nam 400 km, cách Quảng Ngãi 360 km, cách Phú Yên 280 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 10 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Dự đoán đường đi của bão số 9 vào lúc 23h.

22h20: Ghi nhận của PV, ở Đà Nẵng, mưa khá lớn, các khu vực ven biển gió giật mạnh. Để đảm bảo an toàn, ngành GT-VT triển khai lực lượng chốt chặn, thực hiện rào chắn tại các cây cầu bắc qua sông Hàn để kịp thời cảnh báo, theo các tình huống kịch bản thiên tai, đặc biệt tại các cầu lớn như: Thuận Phước, Sông Hàn, cầu Rồng, Trần Thị Lý…

Ngoài ra, bố trí người trực gác tại cầu Nguyễn Văn Trỗi để kịp thời nâng, hạ nhịp cầu. Lực lượng chốt trực là đội quản lý cầu thuộc Công ty quản lý cầu đường Đà Nẵng (Sở GT-VT TP Đà Nẵng), nếu cần sẽ có sự hỗ trợ của của lực lượng CSGT.

Hiện Thanh tra sở GTVT TP Đà Nẵng triển khai 100% quân số thực hiện công tác tuần tra, kịp thời phối hợp với các lực lượng công an tổ chức chốt chặn ở những vị trí có khả năng ngập sâu trên các tuyến đường, nhất là khu vực Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, hướng dẫn các phương tiện giao thông đậu đỗ trên tuyến Quốc lộ 1A đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ đạo tiền phương tại Đà Nẵng tiếp tục họp xuyên đêm.

22h: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, từ 18h, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ 500m3/s, cộng với nước chạy máy, tổng lưu lượng nước mà thủy điện này xả ra sông Ba là 900m3/s.

Do lượng nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về với lưu lượng khá lớn, dự kiến trong 12-24 giờ tới, thủy điện Sông Ba Hạ tăng dần lượng xả lũ, tổng lượng nước xả lũ và vận hành máy khoảng 1.000-1.600m3/s.

