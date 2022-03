Bản án cho cựu đại uý công an buôn số lượng ma tuý lớn

Ngày 24/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Trần Văn Việt, SN 1984, trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Minh Quang, SN 1990, trú tại phường Quán Bàu, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Khánh, SN 1994, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Được biết trước thời điểm bị bắt Trần Văn Việt đang công tác tại Công an huyện miền núi ở tỉnh Nghệ An. Chỉ vì hám lợi Việt đã tham gia vào đường dây ma tuý lớn trên địa bàn. Nhìn Việt đứng trước bục khai báo ai cũng tiếc rẻ cho tương lai của bị cáo.

Bị cáo Trần Văn Việt khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Tại phiên toà Trần Văn Việt và các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào đầu tháng 7/2020, Quang gọi điện cho Việt đặt mua 1kg ketamine với giá 425 triệu đồng. Việt liền gọi cho Lỳ Bá Hờ, SN 1992, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An lấy 1kg ketamine.

Mấy hôm sau Hờ mang ma tuý giao cho Việt. Sau đó Việt mang ma tuý về giấu trong ô tô của mình và báo cho Quang đã có hàng. Qua điện thoại, Quang bảo Việt giao ma tuý cho Nguyễn Văn Khánh, người Quang thuê đi lấy ma tuý. Sau khi lấy được ma tuý Khánh chia nhỏ rồi bỏ trong bao gạo gửi cho người tên Hùng ở bến xe miền Đông. Quang trả cho Khánh 20 triệu đồng tiền công.

Tiếp đó, vào khoảng tháng 8/2020, Quang tiếp tục đặt Việt 1 kg ketamine ma tuý với giá 425 triệu đồng. Việt đã gọi điện cho Hờ lấy ma tuý và tiếp tục giao cho Khánh. Nhận được ma tuý, Khánh gửi vào bến xe miền Đông cho Hùng. Sau vụ này, Quang trả cho Khánh 20 triệu đồng tiền công.

Vào ngày 9/9/2020, Quang tiếp tục gọi điện cho Việt đặt 1kg ketamine với giá 425 triệu đồng và chuyển khoản đặt cọc trước 285 triệu đồng. Cùng thời điểm này, Hồ Bá Nam ở huyện Yên Thành gọi điện đặt mua Việt 1 bánh heroin với giá 160 triệu đồng. Việt báo cho Hờ để lấy hàng và cất giấu ở ô tô của mình. Khi Việt điều khiển chiếc xe ô tô của mình có giấu ma tuý đi đến địa phận xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thì bị tổ công tác Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý C04, Bộ Công an phát hiện bắt quả tang thu giữ vật chứng.

Bị cáo Nguyễn Trọng Ming Quang và Nguyễn Văn Khánh.



Trần Văn Việt khai nhận trong thời gian công tác trong ngành công an có quen biết Hờ. Hờ nói với Việt có nguồn ma tuý mua từ Lào về với giá 300 triệu đồng/1 ketamine, 130 triệu đồng/1 bánh heroin. Nếu bán được cho ai giá 425 triệu đồng/1kg ketamine, 160 triệu đồng/1 bánh heroin thì sẽ trả cho Việt tiền công 35 triệu đồng. Qua mối quan hệ, Việt đã bán ma tuý cho Quang.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Trần Văn Việt phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 3,3kg ma túy. Quang phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 3 kg ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Việt, Nguyễn Trọng Minh Quang tù chung thân. Tuyên phạt Nguyễn Văn Khánh 20 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đối với Lỳ Bá Hờ, do người này không thừa nhận việc bán ma túy nên cơ quan điều tra không có đủ căn cứ để xử lý.

