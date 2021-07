3 giờ sáng dụ bé gái sang phòng trọ làm hại

Đối tượng đang bị công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tạm giữ hình sự để tiếp tục làm rõ về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là Huỳnh Đức Em (32 tuổi, thường trú phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Được biết Em thuê trọ tại ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 3h ngày 5/7, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của V.T.K.T (15 tuổi), Huỳnh Đức Em đã thực hiện hành vi giao cấu với T tại phòng trọ của Em.

Đến 10h cùng ngày, mẹ của T là chị Nguyễn Thị Hoa (mẹ ruột của T) phát hiện sự việc đã đến Công an xã Phước Thiền trình báo.

Nghi phạm Huỳnh Đức Em

Qua xác minh, điều tra, ngày 12/7, lực lượng chức năng bắt giữ Huỳnh Đức Em khi đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ. Tại cơ quan Công an, Huỳnh Đức Em khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo thông tin từ công an, Huỳnh Đức Em có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Cướp giật tài sản, nghiện ma túy và không nghề nghiệp.

Vào giữa tháng 3 tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Đối tượng bị công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" là Triệu Tiến Vũ (20 tuổi, trú tại xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên). Ngày 17/3, công an huyện Việt Yên nhận được đơn trình báo của chị N. T. T. G. (35 tuổi, trú tại Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh) về việc con gái chị là cháu N. T. T. T. (15 tuổi, là học sinh THCS) bị xâm hại tình dục tại Tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh.

Quá trình điều tra, công an huyện Việt Yên đã điều tra, làm rõ và vận động đối tượng Triệu Tiến Vũ đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi giao cấu với cháu T. tại phòng trọ của anh ta ở Tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh.

