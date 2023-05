Xác định danh tính cô gái ở Hải Phòng vượt đèn đỏ, gây náo loạn khu phố

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông - CA quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết, khoảng 16 giờ ngày 19/5, tại khu vực ngã 4 đường Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ, tổ tuần tra có phát hiện 1 xe ô tô loại 4 chỗ màu đỏ, BKS 15A-662XX vượt đèn đỏ và ra hiệu lệnh kiểm tra.

Tuy nhiên, người lái xe (cô gái trẻ khoảng 20 tuổi) đã không chấp hành hiệu lệnh; lái xe bỏ chạy đến ngã tư đường Hồ Xuân Hương - Minh Khai mới dừng lại.

Sự việc diễn biến phức tạp khi cô gái có thái độ khóa chốt cửa trong của xe, bật nhạc to, phớt lờ yêu cầu của lực lượng CSGT buộc Đội CSGT Hồng Bàng báo cáo cấp trên về sự việc. Theo đó, Công an quận Hồng Bàng phải điều thêm công an phường Minh Khai và đội Cảnh sát ma túy quận tới phối hợp.

Cô gái thản nhiên ngồi trong xe khi vượt đèn đỏ.



Sau hồi thuyết phục không được, lực lượng chức năng đã phải gọi thợ khóa đến mở cửa xe. Lúc này, cô gái đi ra với thái độ rất thản nhiên như không có chuyện gì, nhìn xung quanh còn mắng người dân việc quay hình ảnh của mình.

Tại thời điểm kiểm tra, cô gái không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan tới chiếc xe và việc điều khiển phương tiện.

Theo đó, Đội CSGT đã lập biên bản, niêm phong và điều phương tiện chuyển chiếc xe trên về kho bãi của Đội chờ xử lý. Còn lại, phía công an phường Minh Khai lập hồ sơ xử lý người điều khiển phương tiện về hành vi gây mất trật tự an ninh khu vực.

Danh tính cô gái điều khiển phương tiện gây náo loạn khu phố trên là Trịnh Ngọc M, SN 2001 (Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng), là con trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả.

Sự việc diễn ra kéo dài 2 tiếng đồng hồ khiến toàn bộ khu vực phố Hồ Xuân Hương - Minh Khai bị ùn tắc. Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý nữ tài xế này theo quy định của pháp luật.

