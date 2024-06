VIDEO: Cán bộ xã cầm cốc bia đánh vào đầu người khác tại quán nhậu

Hình ảnh anh V. dùng cốc bia đánh ông H. được camera ghi lại

Ngày 27-6, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết đang yêu cầu UBND xã Kim Liên báo cáo việc một cán bộ xã này có hành vi đánh người trong lúc ăn uống tại quán nhậu trên địa bàn.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào trưa 25-6, ông L.V.H. (60 tuổi, trú xóm Liên Minh, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đến một quán nhậu trên địa bàn xã Kim Liên để ăn uống.

Đến khoảng 12 giờ 30, ông H. sang bàn của anh T.K.V. (cán bộ xã Kim Liên) mời bia nhưng anh V. từ chối. Đến 13 giờ, ông H. đi ra thấy anh V. ngồi uống bia cùng bạn. Lúc này ông H. chỉ tay nói anh V. không tôn trọng lời mời thì bất ngờ anh V. đứng dậy cầm cốc bia đánh vào đầu ông H..

Khi ông H. ngã xuống, anh V. vẫn tiếp tục lao vào dùng chân đạp vào người ông H..

Your browser does not support the video tag.

...

Hình ảnh anh V. đánh người được camera ghi lại

Sự việc chỉ dừng lại khi mọi người trong quán lao vào can ngăn. Ông H. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn.

Tại Trung tâm Y tế, ông H. được băng bó vết thương và khâu 5 mũi.

Sau khi ông H. ngã xuống, anh V. còn lao vào dùng chân đá vào người

Theo vị lãnh đạo xã Kim Liên, anh V. hiện đang là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động