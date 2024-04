Va chạm giữa xe tải và xe con, 4 người t.h.ư.ơ.n.g v.o.n.g

Your browser does not support the video tag.

Clip: Camera ghi lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 11 phút sáng 24-4, tại khu vực ngã tư giao giữa tuyến Quốc lộ 15B với tuyến đường Tỉnh 547 (ngã tư đèn tín hiệu giao thông, thuộc địa bàn xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ va chạm mạnh giữa xe tải BKS 60H-096.xx, do anh N.V.K. (sinh năm 1989, trú xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển với xe con BKS 38A-037.xx, do P.T.M. (sinh năm 1958, thường trú tại TP Hà Tĩnh) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

... Xe con bị hư hỏng nặng sau va chạm



Lúc này, trên xe con có 4 người đều có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Tĩnh. Vụ va chạm mạnh khiến 4 người trên xe con thương vong, trong đó 1 người tử vong, 3 người bị thương. Chiếc xe con bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng chức năng huyện Lộc Hà đã nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn





Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo SGGP