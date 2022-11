Ứng trước 20 tỷ, trung tâm văn hóa ở Hà Tĩnh xây hơn 1 năm chỉ xong phần móng

Video: Cận cảnh dự án trung tâm văn hóa xây hơn 1 năm chỉ xong phần móng

Dự án Trung tâm văn hóa - truyền thông huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) được khởi công xây dựng vào ngày 20/7/2021, với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 37 tỷ đồng và trên 17,5 tỷ đồng huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đây là công trình do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư. Việc thi công do Công ty CP xây dựng và thương mại dịch vụ 555 (có địa chỉ tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) đảm nhiệm, tiến độ thực hiện là 18 tháng.

Sau 17 tháng khởi công, dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà chỉ xong phần móng. (Ảnh: Trọng Tùng)

Lõi thép trong trụ bê tông hoen rỉ. (Ảnh: Trọng Tùng)

Công trình được thiết kế 4 tầng, diện tích xây dựng 2.457m2, bao gồm khối hành chính và khối hội trường 400 chỗ ngồi.

Sau khi ký hợp đồng, huyện Lộc Hà đã ứng trước cho đơn vị thi công 20 tỷ đồng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay đã gần hết hạn hợp đồng nhưng nhà thầu chỉ mới hoàn thành phần móng.

Theo ghi nhận của PV VTC News, tại mặt bằng Dự án Trung tâm văn hóa - truyền thông huyện Lộc Hà trơ trọi phần móng bê tông, bên cạnh là nhiều đống vật liệu xây dựng, máy móc, cốp pha nằm ngổn ngang. Mặc dù sắp đến ngày về đích nhưng công trình lại không hề có bóng dáng công nhân, nhiều cấu trúc thép đã xuất hiện tình trạng rỉ sét do không được bảo vệ.

Dự án không có bất kỳ hoạt động thi công nào. (Ảnh: Trọng Tùng)

Bảo vệ vật liệu xây dựng tại dự án cho biết, công nhân đã dừng hẳn việc thi công khoảng 15 ngày trở lại đây. “Ở lại đây giờ chỉ có mình tôi và một bảo vệ của nhà thầu, các thợ đã về hết”, vị bảo vệ thông tin.

Là một công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, tuy nhiên dự án thi công chậm trễ đã khiến nhiều người dân bức xúc.

“Dự án từ khi khởi công đến nay thì cứ bữa làm bữa bỏ, lâu lâu lại có máy móc đến xới đất lên. Cách đây gần 1 tháng có người làm nhưng khoảng 2 tuần trở lại thì họ lại nghỉ hết. Những mảnh đất canh tác xung quanh khu đất dự án chúng tôi cũng không dám trồng hoa màu.

Biết được huyện có trung tâm văn hóa mới ai cũng vui mừng nhưng hơn một năm nay dự án vẫn dẫm chân tại chỗ khiến người dân ngao ngán”, một người dân tại thị trấn Lộc Hà cho biết.

Từng đống vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang. (Ảnh: Trọng Tùng)

Dự án chậm trễ đi ngược lại với mong muốn của người dân. (Ảnh: Trọng Tùng)

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà cho biết, hiện đơn vị đang làm thủ tục xin tỉnh tiếp tục gia hạn tiến độ dự án. So với số tiền doanh nghiệp đã ứng thì khối lượng công trình đã thực hiện chỉ mới đạt 15 tỷ (mới hoàn thành san nền và móng).

“Về vấn đề chậm trễ thi công có 3 nguyên nhân chính, đó là do ảnh hưởng của COVID-19 nên công nhân không thể làm; dự án vừa thay đổi thiết kế trong đó có việc thay đổi chiều dài móng; giá vật liệu tăng khiến cho việc chênh lệch với giá gốc quá cao, dẫn đến doanh nghiệp không có lời.

Theo quy định thì khi công trình đạt 80% khối lượng sẽ thu hồi để hoàn tất thủ tục giải ngân. Còn chưa đạt sẽ tiếp tục xin thủ tục gia hạn, khi không gia hạn được sẽ thu hồi toàn bộ số tiền đã cho doanh nghiệp tạm ứng”, vị cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà nói thêm.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: Báo VTC News