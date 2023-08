Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung-đối tượng bắt cóc trẻ em ở Long Biên

Pháp luật

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị làm thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung, đối tượng đã bắt cóc bé trai 7 tuổi trước cửa biệt thự C6 BT7 Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.