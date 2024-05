Tước bằng lái tài xế xe buýt chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thời điểm ô tô buýt chạy ngược chiều, gây mất an toàn giao thông

Ngày 2-5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng cùng ngày, Công an thị xã Kỳ Anh nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc ô tô buýt 38B-006.58 có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hành vi này gây mất an toàn trên tuyến đường và bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Thời điểm ô tô buýt chạy ngược chiều, gây mất an toàn giao thông. Ảnh cắt từ clip



Trước ý kiến phản ánh của người dân, Đội CSGT - Trật tự Công an thị xã Kỳ Anh đã vào cuộc xác minh theo quy định. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đối với tài xế N.D.T. (trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) - tài xế xe buýt của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

...

Với hành vi vi phạm trên, tài xế N.D.T. đã bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Lực lượng chức năng cũng đã chấn chỉnh, nhắc nhở tài xế khi tham gia giao thông vận chuyển hành khách.

Ô tô buýt vi phạm được đưa về trụ sở công an



Trước đó, vào sáng 2-5, người tham gia giao thông trên tuyến đường Lê Đại Hành (Quốc lộ 1, qua địa phận thị xã Kỳ Anh) hoảng hốt khi chứng kiến ô tô buýt 38B-006.58 của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh có hành vi chạy ngược chiều, gây mất an toàn giao thông...

Thời điểm xảy ra sự việc, phương tiện này di chuyển hướng TP Hà Tĩnh đi Kỳ Phương (Cảng Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh). Trên xe có chở theo hành khách.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo SGGP