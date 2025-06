Tự đâm xe máy vào tường nhà dân, 2 sinh viên Ấn Độ thương vong

Your browser does not support the video tag.

Camera an ninh nhà dân ghi lại, lúc 6h03 ngày 4/6, cạnh quán cà phê Mộc, số 29A/5, Khu vực 2, bờ hồ Búng Xáng, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, 2 sinh viên người Ấn Độ chạy xe máy với tốc độ cao, khi đến khúc đường cong, không làm chủ được tốc độ đã lái sang trái lề, tự đâm vào tường nhà dân.

... Hình ảnh 2 sinh viên Ấn Độ (khoanh đỏ), chạy xe tốc độ cao, tự đâm vào tường nhà dân ven đường sáng 4/6.



Hậu quả vụ tai nạn khiến một người tên Asrid Asrith chết tại chỗ; 1 người tên là Subash Harish bị thương rất nặng được đưa vào bệnh viện. Được biết, 2 người Ấn Độ trên đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Cần Thơ , thuê trọ tại hẻm 66, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ...



Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn