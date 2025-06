Tối 2/6, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập tường rào đè sập nhà dân khiến bà L.T.M.L. (SN 1967, ngụ ấp Thuận Tây 1, xã Thuận Thành) và bé trai 1 tuổi tên L.Đ.K. tử vong. Ngoài ra còn dâu bà L. là chị L.T.H.N.(SN1993) bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.





Công an khám nghiệm hiện trường vụ sập tường rào khiến 3 người thương vong.

Nhà bà L. bị tường rào đè sập.

Trước đó khoảng 14h30 cùng ngày, trên địa bàn huyện Cần Giuộc xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc. Thời điểm này bức tường rào Công ty Sametex trên địa bàn xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc đổ sập sang nhà dân bên cạnh.

Bên trong công trình có tường rào bị sập.

... Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Lúc này, phía trong nhà bà L. còn có con dâu là chị N. và cháu trai 1 tuổi bị bức tường đè trúng khiến bà L. và bé trai 1 tuổi tử vong tại chỗ, chị N. bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Chỉ phút chốc gia đình mất đi 2 người thân.

Sau vụ việc, lực lượng Công an phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: M.Đức



Nguồn tin: cand.com.vn