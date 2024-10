Triều Tiên cho nổ tuyến đường liên Triều, Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo

Hình ảnh từ camera cho thấy cảnh Triều Tiên cho nổ tung một phần đường Gyeongui (trái) và một phần đường Donghae trưa 15-10 - Ảnh: Yonhap/JCS

Thông tin trên được Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo vào ngày 15-10, theo Hãng tin Reuters.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc Triều Tiên cho nổ tung một số đoạn đường nối với Hàn Quốc - Nguồn: YONHAP - JCS

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 15-10, vào khoảng giữa trưa (giờ địa phương), một số đoạn đường ở phía bắc của đường phân định quân sự (MDL) đã bị cho nổ tung.

Thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nêu rõ: "Triều Tiên đã kích nổ một phần các tuyến đường Gyeongui và Donghae ở phía bắc Đường ranh giới quân sự (MDL) vào khoảng giữa trưa".

Cũng theo JCS, quân đội nước này đã nổ súng cảnh cáo ở phía nam của đường MDL, nhằm đáp trả động thái cho nổ một phần tuyến đường liên Triều của Triều Tiên.

Hiện quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và sẵn sàng ứng phó, theo thông báo.

...

Các tuyến đường bộ và đường sắt Gyeongui và Donghae từng là cầu nối quan trọng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, được sử dụng cho các dự án hợp tác kinh tế và giao lưu nhân đạo.

Khu vực tuyến Gyeongui ở phía bắc khu phi quân sự DMZ chia cắt hai miền Triều Tiên trong bức ảnh chụp từ thành phố Paju (Hàn Quốc) ngày 14-10 - Ảnh: YONHAP/REUTERS

Bức ảnh chụp ngày 9-10-2024 cho thấy một con đường ở huyện biên giới Goseong của Hàn Quốc dẫn đến Triều Tiên - Ảnh: Yonhap

Trước đó một ngày, vào hôm 14-10, Hàn Quốc nhận định Triều Tiên đang chuẩn bị cho nổ các đường bộ kết nối liên Triều sau khi tuyên bố sẽ cắt đứt giao thông đường bộ và đường sắt với Hàn Quốc.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều thiết bị bay không người lái bay xâm nhập Bình Nhưỡng để rải truyền đơn. Bình Nhưỡng coi đây là hành động khiêu khích chính trị và quân sự có thể dẫn đến xung đột vũ trang.

Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật

Tác giả: THANH HIỀN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ