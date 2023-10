Tìm mẹ ruột bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm

Ngày 5/10, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang điều tra vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, phát hiện ngày 31/8/2022 tại TP Hồ Chí Minh, do đối tượng Danh Tùng (SN 1991, ngụ tỉnh Đắk Nông) thực hiện hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 4/2022 đến tháng 5/2022, Tùng đã nhiều lần hiếp dâm cháu D.T.M.T. (SN 2011, ngụ tỉnh Đắk Nông) tại phòng trọ ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Hậu quả làm cháu T. có thai và phải phá bỏ thai vào ngày 30/8/2022.

Bé gái bị hiếp dâm nhiều lần đến có thai và phải phá bỏ thai vào ngày 30/8/2022 (hình minh họa).

...



Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chưa liên hệ làm việc được với chị D.T.M.Tr. (SN 1993, ngụ tỉnh Đắk Nông, là mẹ ruột của cháu T.) để xử lý vụ án theo quy định.

Qua làm việc với bà L.T.K.C. (mẹ ruột của chị Tr.) và cháu T. cho biết không liên lạc được, không cung cấp được hình ảnh và không biết chị Tr. đang ở đâu. Qua xác minh được biết chị Tr. không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ.

Vậy, chị Tr. đang ở đâu hoặc ai biết chị Tr. đang ở đâu thì thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự), địa chỉ: số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, biết để tiếp nhận xử lý. Liên hệ Điều tra viên Lê Văn Sáng, số điện thoại: 0779031012.



Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn