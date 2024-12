Thang máy rơi, người phụ nữ vừa sinh con tử vong

Một phụ nữ vừa mới sinh con đã tử vong sau khi thang máy bị rơi tại một bệnh viện ở Meerut, bang Uttar Pradesh.

Vụ việc xảy ra khi chị Karishma (30 tuổi), đang được chuyển đến một khoa ở tầng trệt sau khi sinh con. Hai nhân viên bệnh viện cũng ở cùng chị trong thang máy.

Khi thang máy đi xuống, dây cáp bất ngờ bị đứt khiến thang rơi tự do. Karishma bị thương nghiêm trọng ở đầu và cổ, dẫn đến tử vong.

Hai nhân viên bệnh viện bị thương đã được giải cứu sau 45 phút bằng cách phá cửa thang máy. Gia đình bệnh nhân cáo buộc rằng nhân viên bệnh viện đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau vụ việc.

Nguồn: India Today

Được biết, cô Karishma và những người bị thương đã được chuyển đến một bệnh viện khác để điều trị. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, Karishma đã tử vong. Sau đó, người thân của nạn nhân đã gây náo loạn tại bệnh viện đồng thời phá hoại tài sản. Trong lúc hỗn loạn, 13 bệnh nhân nhập viện đã được chuyển đến một bệnh viện khác. Bệnh viện nơi xảy ra sự việc đã bị chính quyền niêm phong.

Gia đình nạn nhân đổ lỗi cho bệnh viện vì sự cẩu thả. "Vợ của anh trai tôi vừa sinh con. Sau khi thang máy bị sập, phải mất gần 45 phút chị ấy mới được giải cứu. Nhân viên bệnh viện đã bỏ chạy khỏi hiện trường thay vì gọi nhân viên kỹ thuật hoặc cung cấp sự trợ giúp. Đây là một sự cố kinh hoàng và đau đớn", một người họ hàng của Karishma nói với India Today.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn