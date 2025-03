Tạm đình chỉ cơ sở giữ trẻ liên quan vụ b.é t.r.a.i bị ô tô phụ huynh c/á/n t/ử v/o/n/g

Ngày 11/3, thông tin từ UBND phường Trần Phú, Tp.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cơ sở trông giữ trẻ tư thục "Mầm non Tuổi Thơ" đã bị tạm đình chỉ hoạt động, chờ kết luận điều tra của cơ quan công an. Hiện, chính quyền địa phương cũng đang phối hợp với CQĐT Công an Hà Tĩnh liên quan vụ việc.

Cơ sở Mầm non Tuổi Thơ nằm ngay bên đường đi của tổ dân phố.



Theo tìm hiểu, cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ, đóng tại số 09, ngõ 247 đường Vũ Quang, được UBND phường Thạch Linh (cũ, nay đã sáp nhập vào phường Trần Phú) cấp phép hoạt động từ tháng 10/2023. Cơ sở này trông giữ khoảng 20 trẻ dưới 3 tuổi, có 03 cô giáo phụ trách.

Một số phụ huynh có con gửi tại cơ sở mầm non tư thục này cho biết, cơ sở nằm bên mặt đường dân sinh đi vào tổ dân phố nên được lắp đặt hệ thống hai lớp cửa. Ngày bình thường, phụ huynh phải đi qua lớp cửa bên ngoài rồi giao trẻ cho các cô đang đứng trông trẻ ở lớp cửa bên trong nhà. Nhưng hôm xảy ra sự việc, không hiểu sao các cô lại mở cửa, để bé trai chạy ra ngoài đường dẫn đến gặp nạn.

... Hình ảnh thời điểm bé L. gặp tai nạn.



Liên quan sự việc, một lãnh đạo Phòng GDĐT Tp.Hà Tĩnh cho hay: "Hàng năm, Phòng GDĐT thành phố, phối hợp chính quyền địa phương đã đi kiểm tra nhiều cơ sở nhóm trẻ tư thục và cũng đã có ý kiến cho ngừng hoạt động đối với một số cơ sở không đảm bảo".

Hiện, vụ việc đang được điều tra.

Như đã đưa tin, vào 7h sáng 10/3, bé H.B.L. được bố mẹ đưa đến gửi tại cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ (đóng trên địa bàn phường Trần Phú, Tp.Hà Tĩnh). Trong lúc cô giáo mở cửa ra ngoài đón bé khác, bé L. đã chạy ra đường. Cùng thời điểm, một nữ phụ huynh đi ô tô màu đỏ cũng đưa con đến gửi, dừng xe trước cơ sở giữ trẻ. Sau đó, người này lên xe ô tô ra về. Lúc này, bé L. chạy đứng trước ô tô, khuất tầm nhìn, nữ phụ huynh không nhìn thấy nên đã điều khiển xe cán qua người bé. Phát hiện sự việc, những người xung quanh hô lớn. Nữ phụ huynh điều khiển xe dừng lại, cùng mọi người đưa cháu bé ra khỏi gầm ô tô. Cháu bé sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện ở Nghệ An.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn