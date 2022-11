Sông Lam Nghệ An phủ nhận Quế Ngọc Hải ra đi, nói Phan Văn Đức vẫn còn hợp đồng

CLB Sông Lam Nghệ An cho biết Quế Ngọc Hải muốn gắn bó với đội bóng quê hương cho đến khi giải nghệ - Ảnh: MINH ĐỨC

Trước đó, tối 28-11, fanpage của Công an thành phố Hà Nội cho biết tiền vệ Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An) và hàng loạt cầu thủ khác đã đầu quân cho đội bóng Công an Hà Nội tham dự V-League 2023.

Báo Công An Nhân Dân cũng đưa thông tin về việc Phan Văn Đức đầu quân cho CLB Công an Hà Nội ở mùa giải 2023.

Sau đó ít giờ, fanpage chính thức của CLB Sông Lam Nghệ An đã lên tiếng về thông tin liên quan đến hai cầu thủ của đội bóng là tiền vệ Phan Văn Đức và trung vệ Quế Ngọc Hải.

Thông tin cho biết: "Thời gian qua, có một số thông tin đề cập đến việc cầu thủ Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức sẽ rời Sông Lam Nghệ An để chuyển đến một CLB mới để thi đấu. Về thông tin này, CLB Sông Lam Nghệ An xin thông báo như sau:

Hiện tại, cả hai cầu thủ Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức vẫn còn thời hạn hợp đồng với CLB. Trường hợp của trung vệ Quế Ngọc Hải, đội trưởng của Sông Lam Nghệ An có nguyện vọng ở lại cống hiến và giải nghệ trong màu áo đội bóng quê hương.

Riêng trường hợp của cầu thủ Phan Văn Đức, như đã thông tin, CLB Sông Lam Nghệ An vẫn còn hợp đồng với cầu thủ sinh năm 1996 đến năm 2024. CLB Sông Lam Nghệ An luôn tôn trọng những thỏa thuận cũng như nguyện vọng của các cầu thủ. Nếu có bất kỳ thông tin gì về việc ký mới, giải phóng hợp đồng, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong thời gian nhanh nhất. Chúng tôi xin trân trọng thông báo để quý khán giả được biết".

Thông báo của Công an Hà Nội và CLB Sông Lam Nghệ An liên quan đến cầu thủ Phan Văn Đức - Ảnh: Chụp Fanpage



Trước đó, CLB Công an nhân dân đã giành ngôi vô địch Giải hạng nhất quốc gia 2022 và chính thức thăng hạng lên chơi ở V-League 2023. Sau 20 năm, bóng đá Công an mới trở lại bản đồ của giải vô địch quốc gia.

Mới đây, Bộ Công an đã chỉ đạo chuyển giao CLB Công an nhân dân về Công an TP Hà Nội quản lý và đổi tên thành CLB Công an Hà Nội. Tại V-League 2023, CLB Công an Hà Nội tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (tỉnh Hưng Yên) và sử dụng sân vận động Hàng Đẫy làm sân nhà.

Thông tin CLB Công an Hà Nội chiêu mộ thành công nhiều chân sút hàng đầu Việt Nam đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ.

