Sâu róm lại xuất hiện gây hại rừng thông phòng hộ ở Hà Tĩnh

Huy động nhân lực, máy móc phun thuốc phòng trừ sâu róm gây hại rừng thông Hồng Lĩnh

Video: Lực lượng chức năng phun thuốc phòng trừ sâu róm gây hại rừng thông

Qua kiểm tra bước đầu ghi nhận, đây là đợt sâu róm xuất hiện lần thứ 2. Khu vực xuất hiện sâu róm gây hại tập trung khoảng từ 250-300ha rừng cây thông phòng hộ Hồng Lĩnh, trong đó mật độ cao là khoảng 70ha với khoảng 30-40 con sâu róm/cây.

Lực lượng chức năng nỗ lực phun thuốc phòng trừ sâu róm gây hại rừng thông

Thời gian qua do gặp thời tiết mưa nắng thất thường nên thuận lợi để sâu róm tiếp tục phát triển mạnh. Sâu róm xuất hiện, gây hại ăn trụi lá cây thông, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng cây thông, năng suất, sản lượng nhựa thông khai thác, khi gặp thời tiết nắng nóng có thể khiến cây thông bị khô và chết.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực phun thuốc phòng trừ sâu róm gây hại rừng thông

Ngay sau khi phát hiện sâu róm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng, huy động nhân lực nỗ lực triển khai phun thuốc phòng trừ 1-2 lần tại các khu vực rừng cây thông phòng hộ, đặc biệt là những nơi có mật độ sâu cao để ngăn chặn sâu róm phát triển gây hại diện rộng.

Sâu róm gây hại rừng thông

Tuy nhiên, do địa hình rừng núi cao, dốc, rộng, phức tạp, cây thông cao 15m, thời tiết nắng nóng gay gắt nên việc phun thuốc phòng trừ gặp rất nhiều khó khăn.

Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh có địa hình cao, dốc, phức tạp với bạt ngàn cây thông cao 15m

Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đang tiếp tục theo dõi, kiểm tra, để kịp thời có các phương án phòng trừ, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Kiểm lâm.

Trước đó, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5-2025, sâu róm đã xuất hiện và gây hại nhiều diện tích rừng thông phòng hộ. Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đã huy động nhân lực phun thuốc phòng trừ và đã cơ bản khống chế. Tuy nhiên, đến nay, sâu róm lại xuất hiện thế hệ thứ 2.

