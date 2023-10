Phẫu thuật thay đốt sống cổ nhân tạo điều chỉnh được độ cao kèm vít cố định lần đầu tiên tại Nghệ An

Đây là lần đầu tiên loại đốt sống nhân tạo hiện đại này được sử dụng trong phẫu thuật trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực y học tại Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An nói riêng, cũng như ngành y tế Nghệ An nói chung.

Sử dụng đốt sống cổ nhân tạo tiên tiến nhất trong phẫu thuật

Bệnh nhân L.T.T., 52 tuổi, ở huyện Anh Sơn - Nghệ An bị tai nạn sinh hoạt, vật cứng rơi vào đầu, gây vỡ thân đốt sống cổ C5. Sau khi bị chấn thương, bệnh nhân đau chói vùng cột sống cổ, hai tay đau nhức vận động khó khăn. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán Chấn thương cột sống cổ: Vỡ thân đốt sống C5 A2 -Frankel D.

Hình ảnh đốt sống nhân tạo điều chỉnh được độ cao kèm vít cố định



Sau khi được hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật thay đốt sống cổ C5 bằng phương pháp Phẫu thuật cắt thân đốt sống, ghép xương và cố định cột sống cổ (ACCF) sử dụng “Đốt sống nhân tạo cột sống cổ điều chỉnh được độ cao kèm vít cố định" để điều trị cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật đã được thực hiện bởi kíp mổ của Bác sĩ CKII. Trần Văn Biên - Phó giám đốc, Trưởng khoa PTTK-SN-CS cùng các cộng sự. Việc thay thế đốt sống C5 bằng đốt sống nhân tạo có khả năng điều chỉnh được độ cao, giúp hệ thống cột sống cổ hoạt động ổn định trở lại.

Ngay sau mổ, bệnh nhân đỡ hẳn cơn đau nhức nhối vùng cột sống cổ lan xuống hai vai và hai tay, cảm giác vận động của đôi tay nhẹ nhàng hơn. Ngày thứ 2 sau mổ, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy vận động tốt hơn. 10 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi vận động gần như hoàn toàn và được xuất viện.

... Các bác sỹ tiến hành ca phẫu thuật cho bệnh nhân



Ưu điểm của đốt sống cổ nhân tạo điều chỉnh được độ cao kèm vít cố định

Với phương pháp mổ trước đây, bác sĩ phải sử dụng đốt sống nhân tạo và bộ nẹp vít tách rời để cố định, vì thế đòi hỏi phải đo đạc rất tỉ mỉ và khá khó khăn trong quá trình lắp đặt. Sự ra đời của đốt sống nhân tạo cột sống cổ mới giúp điều chỉnh kích thước phù hợp nhất với đốt sống cần thay thế. Đốt sống nhân tạo cột sống cổ điều chỉnh được độ cao kèm vít cố định là một giải pháp mang tính đột phá cho những trường hợp tổn thương cột sống cổ, cần phải thay thân đốt sống cổ.

Bác sĩ CKII. Trần Văn Biên cho biết: "Việc thực hiện thành công ca phẫu thuật thay đốt sống cổ nhân tạo điều chỉnh được độ cao kèm vít cố định lần đầu tiên tại Nghệ An đã mang lại niềm hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân khác đang đối mặt với những vấn đề tương tự và mở ra những triển vọng mới trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống”.

Phim chụp X. Quang sau ca mổ



Với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng điều trị và mang lại sự hài lòng cho người bệnh, trong những năm qua, Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Sọ não - Cột sống luôn không ngừng nâng cao tay nghề chuyên môn, làm chủ nhiều kỹ thuật điều trị mới, hiện đại; đặc biệt là các kỹ thuật mới trong điều trị bệnh lý cột sống như: Phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phẫu thuật ít xâm lấn; Phẫu thuật cố định cột sống bằng bắt vít qua da; Phẫu thuật lấy đĩa đệm, ghép xương và cố định cột sống cổ; Phẫu thuật cắt thân đốt sống, ghép xương và cố định cột sống cổ; Phẫu thuật điều trị xẹp loãng xương bằng bơm xi măng qua da; Phẫu thuật cố định cột sống bằng nẹp mềm liên cung sau… Nhờ đó, người dân tại tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận được điều trị bằng các kỹ thuật tiên tiến ngay tại địa phương, hạn chế tỉ lệ chuyển tuyến và tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

Tác giả: Đậu Huyền

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn