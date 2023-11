Phát lộ nơi cất giấu 118 tỷ đồng tiền nhận hối lộ của cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng II

Theo lời khai của cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, tại cơ quan Công an, bị can Nhần khẳng định những người nhận tiền của Nhàn nhờ gửi hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc số tiền do họ không hỏi và Nhàn tuyệt đối không nói gì. Sau này, khi làm việc với CQĐT, 1 người bà con của Nhàn đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền do Nhàn gửi, số tiền thu được là 3 triệu USD. Còn số tiền 2,6 USD mà Nhàn đem gửi ở Nam Định, vợ chồng người họ hàng bên chồng Nhàn đã mượn 1,4 triệu USD đi mua 1 mảnh đất rộng hơn 300 m2 tại TP.Nam Định và mở 10 thẻ tiết kiệm. Những người này đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu USD; 10 thẻ tiết kiệm và 1 giấy chứng nhận QSD đất nêu trên; sau đó đã nộp thêm 600.000 USD vào tài khoản tạm giữ của CQĐT để khắc phục hậu quả cho Đỗ Thị Nhàn. Nhàn cũng khai có nhiều lần liên lạc với Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại tiền nhưng Văn không đến nhận.