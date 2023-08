Phát hiện mảnh vỡ tàu cá, 3 người trong gia đình mất tích

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 3-8 đến nay không liên lạc được với gia đình ngư dân đi đánh cá trên chiếc tàu QN-3457 tại vùng biển Cát Bà, TP Hải Phòng. Lực lượng chức năng và người dân hiện đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc tàu bị sóng đánh vỡ tại vùng biển Cát Bà.

Gia đình 3 người trên chiếc tàu gặp nạn gồm ông Nguyễn V.X. (53 tuổi), vợ là bà Nguyễn T.G., (52 tuổi) và con trai Nguyễn T.A. (18 tuổi), trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Đến chiều 5-8, tung tích của cả 3 nạn nhân đều chưa được tìm thấy. Chính quyền địa phương phường Tân An, thị xã Quảng Yên đã liên lạc để phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm quanh khu vực phát hiện tàu bị sóng biển đánh vỡ.



Hiện, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí tàu đắm. Tuy nhiên, do sóng to gió lớn, việc tiếp cận khu vực tàu đắm rất khó khăn.