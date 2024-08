Phát hiện cảnh tượng đáng xấu hổ của đôi nam nữ lúc nửa đêm

Ảnh chụp hiện trường thời điểm lúc lượng chức năng kiểm tra quán karaoke. Ảnh: CQCA



Trước đó, hồi 00h30 ngày 9/8, tổ công tác Công an huyện Ba Chẽ phối hợp với Công an xã Nam Sơn bắt quả tang tại quán karaoke Cầu Khe Tâm do Trần Văn Mùi (SN 1987, trú tại xã Nam Sơn) làm chủ đang có hoạt động mua bán dâm.

Tại phòng ngủ của nhân viên trong quán, tổ công tác bắt quả tang L.V.T (SN 1979, trú tại tỉnh Sơn La) và L.T.B (SN 1987, trú tại tỉnh Yên Bái) đang có hành vi mua bán dâm.

...

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, ngày 9/8/2024, T và B thống nhất mua bán dâm ngay tại phòng ngủ của B ở quán karaoke Cầu Khe Tâm dưới sự đồng ý và điều hành của Trần Văn Mùi với giá 400.000 đồng/lượt, trong đó Mùi được hưởng lợi 150.000 đồng từ việc cho sử dụng phòng ở tại quán để chứa chấp việc mua bán dâm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Chẽ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Văn Mùi để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê duyệt.



Tác giả: TQ

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn