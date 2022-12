Phẫn nộ cảnh nữ sinh lớp 9 bị bạn cùng trường đánh dã man, nhấn xuống bùn

Chiều ngày 18-12, tin từ UBND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã nắm được thông tin sự việc một nữ sinh Trường THCS Phùng Giáo (đóng tại xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc) bị bạn cùng trường đánh dã man ngay trước cổng trường.

Hình ảnh nữ sinh lớp 9 bị bạn học cùng trường hành hung dã man. Ảnh: cắt từ clip



Trước đó, nhiều ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh một thiếu nữ đánh dã man bạn nữ ngay trước cổng Trường THCS Phùng Giáo (huyện Ngọc Lặc) trước sự thờ ơ, vô cảm của nhiều người xung quanh.

Những người liên trong đoạn clip được xác định cùng học khối 9 (khác lớp) tại Trường THCS Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Qua đoạn clip cho thấy nữ sinh lớp 9 bị nữ sinh khác lớp dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu. Khi chiếc mũ rơi xuống đất, nữ sinh trên vẫn hung hăng xông vào túm tóc, dùng tay đánh vào mặt rồi kéo nữ sinh kia xuống ruộng tiếp tục hành hung, dùng chân đạp liên tiếp vào mặt người này.

Chỉ đến khi nữ sinh bị đánh toàn thân lấm lem bùn đất, ôm mặt chịu trận thì bạn nữ sinh cùng trường mới chịu dừng lại.

Clip nữ sinh lớp 9 bị bạn học đánh dã man

Đáng nói, sự việc xảy ra ngay trước cổng Trường THCS Phùng Giáo, có sự chứng kiến của nhiều bạn học cùng trang lứa nhưng không một ai vào can ngăn, thậm chí có nhiều bạn còn nói cười, dùng điện thoại quay lại clip.

Trao đổi với Báo Người Lao Động qua điện thoại chiều ngày 18-12, ông Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Phùng Giáo, xác nhận 2 người trong clip là học sinh của nhà trường và sự việc xảy ra vào trung tuần tháng 11-2022, hiện vụ việc đang được công an điều tra, chưa có kết luận.

Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc cho biết đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc. "Ngay sau khi nắm được sự việc, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo phòng xuống làm việc, đã mời gia đình và 2 học sinh tới làm việc. Nguyên nhân do 2 bạn này có nhắn tin hẹn đánh nhau nên mới xảy ra sự việc trên. Phòng cũng đã giao nhà trường họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với học sinh" - vị lãnh đạo này thông tin.

