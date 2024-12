Ô tô rơi xuống kênh, 2 người t.ử v.o.n.g

Sự việc vừa được phát hiện vào khoảng 7h sáng nay (31/12) tại thôn Đại Tiến, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm này, người dân địa phương phát hiện xe ô tô BKS: 38A: 172.xx nằm ngửa ở khu vực kênh dưới cầu chợ Giấy.

Lực lượng chức năng ở huyện Đức Thọ nhanh chóng có mặt, cứu hộ, trục vớt xe ô tô. Tuy nhiên, 2 người trên xe đã tử vong.

... Hiện trường vụ tai nạn.



Xác nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ cho biết, danh tính 2 nạn nhân được xác định là một nam, một nữ. Người đàn ông tên Phan Ngọc Tr. (SN 1986, trú xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ), còn người phụ nữ tên Trương Thị H. (SN 1995, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Nhận định nguyên nhân ban đầu là do mất lái dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Hiện, công tác khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra đang được tiếp tục triển khai.

