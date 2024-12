Những trụ cột vững chắc cho tiềm năng tăng giá của The Premium

Vị trí hoàng kim, hạ tầng hiện đại

Là phiên bản cao cấp nhất của phân khu The Kyoto, bộ đôi tòa tháp căn hộ The Premium (gồm hai toà Kyoto 3 và Kyoto 5) đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường BĐS Thanh Hóa thời gian gần đây. Sự kiện mở bán toà Kyoto 3 vào ngày 15/12 vừa qua đã minh chứng cho điều đó khi thu hút gần 600 người tham dự, trong đó, gần 200 căn hộ đã tìm thấy chủ chỉ sau vài giờ.

Tại sự kiện mở bán tòa Kyoto 3, nhiều khách hàng đã nhanh chóng xuống cọc giữ chỗ

Sức hút mạnh mẽ của The Premium trước hết đến từ vị trí đắc địa của dự án. Toạ lạc tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hoá, dự án nằm trong vùng lõi của khu trung tâm hành chính - chính trị mới của thành phố, gần kề với hàng loạt cơ quan trọng yếu, như UBND, Công an TP. Thanh Hoá, Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá,…

Vị trí này không chỉ mang lại cho The Premium không gian đô thị khoáng đạt, tầm nhìn không giới hạn ra sông Mã và toàn thành phố, mà còn giúp đảm bảo an toàn, an ninh cho dự án, đồng thời khẳng định đẳng cấp và vị thế của chủ sở hữu.

Về hạ tầng, The Premium kết nối trực tiếp tới trục đại lộ huyết mạch Nguyễn Hoàng, thuận lợi tiếp cận đại lộ Nam Sông Mã, Lê Lợi, Hùng Vương. Nhờ đó, cư dân có thể kết nối siêu tốc tới các công sở, bệnh viện, trường học, khu công nghiệp và các điểm du lịch nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến. Lợi thế này biến dự án trở thành tâm điểm giao thương, đón trọn dòng hàng hoá và hành khách khổng lồ, giúp các chủ sở hữu mở rộng cơ hội kinh doanh, gia tăng khả năng sinh lời trên từng căn hộ.

The Premium có vị trí chiến lược tại trung tâm hành chính - chính trị mới xứ Thanh

Cảnh quan tuyệt mỹ, tiện ích đỉnh cao

Yếu tố tiếp theo làm nên chất riêng độc đáo và là bệ phóng tăng giá cho các căn hộ The Premium chính là hệ sinh thái cảnh quan và tiện ích dịch vụ đẳng cấp, biến nơi đây trở thành “thiên đường nhân gian” cho cộng đồng cư dân.

Điểm nhấn nổi bật về cảnh quan là công viên nội khu phong cách Nhật Bản rộng gần 5ha cùng bể bơi ngoài trời phong cách resort đẳng cấp. Bên cạnh đó là vườn treo giữa tầng không nằm giữa toà Kyoto 3 và Kyoto 5 được thiết kế như một “ốc đảo nghỉ dưỡng”. Những mảng xanh đắt giá không những tạo ra môi trường trong lành mà còn kiến thiết cho cư dân chất sống thời thượng, mang phong cách Nhật Bản, lần đầu tiên xuất hiện tại xứ Thanh.

... The Premium chinh phục khách hàng bằng cảnh quan tuyệt mĩ và tiện ích đẳng cấp

Trong từng căn hộ, chất sống thời thượng ấy được phát huy cao độ với thiết kế tối ưu mà sang trọng, hiện đại mà rất mực tinh tế. Đặc biệt, các vật liệu được sử dụng đều đến từ các thương hiệu danh tiếng và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, các căn hộ cũng được lắp đặt công nghệ Smart Home tiên tiến, mang đến sự an toàn, tiện lợi cho người sử dụng.

Nhằm kiến tạo cuộc sống tiện nghi cho cư dân, chủ đầu tư còn phát triển hệ tiện ích, dịch vụ đẳng cấp. Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec, trường học chuẩn quốc tế Vinschool, khu thương mại dịch vụ cao cấp ngay dưới chân toà nhà… sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của cư dân. Cư dân cũng được thụ hưởng 4 công viên quy mô 7,4ha đã đi vào hoạt động tại khu đô thị.

Sự vượt trội về cảnh quan và tiện ích giúp The Premium ghi điểm tuyệt đối trong con mắt của người mua nhà xứ Thanh, khiến nhu cầu sở hữu tăng cao. Điều này được nhìn nhận sẽ là yếu tố thúc đẩy giá trị dự án tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Mua nhà giá tốt, đón sóng tương lai

Bên cạnh những đòn bẩy về vị trí, hạ tầng và tiện ích, một yếu tố quan trọng khác khiến The Premium trở thành siêu phẩm đầu tư “đã mua là thắng” là chính sách bán hàng ưu việt của chủ đầu tư.

Theo đó, chỉ từ 1,3 tỷ đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ Kyoto 3, đồng thời được chủ đầu tư hỗ trợ vay ngân hàng tới 70% giá trị căn hộ, hưởng lãi suất 0% trong 24 tháng. Bên cạnh đó là các ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng thanh toán sớm, khách hàng tiên phong và thanh viên VinClub.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn tặng gói thiết kế vườn Nhật ban công lên đến 100 triệu đồng (tùy theo loại hình căn hộ), gói phí quản lý 24 tháng,… giúp chủ sở hữu tối ưu chi phí ban đầu trước khi đưa vào khai thác.

Theo giới đầu tư, việc xuống tiền mua The Premium giai đoạn hiện nay là quyết định khôn ngoan. Bởi các diễn biến thực tế cho thấy thị trường BĐS Thanh Hoá đang có chuyển biến hết sức tích cực, chuẩn bị bước vào thời kỳ tăng trưởng mạnh.

Mặt khác, BĐS Vinhomes đã cho thấy khả năng tăng trưởng giá ấn tượng trong giai đoạn vừa qua, ngay cả trong giai đoạn thị trường trầm lắng. Bởi vậy, The Premium được kỳ vọng sẽ lập nên những kỷ lục mới về gia tăng giá trị trong thời gian tới.

Tác giả: Linh Nguyễn

Nguồn tin: ngaymoionline.com.vn