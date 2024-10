Nhóm tội phạm chuyên trộm hộp đen ô tô sa lưới

Tối 4-10, tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 20-7, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1979, ngụ thôn 4, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), về việc trong quá trình dừng nghỉ tại Cây xăng số 86 thuộc địa phận TDP 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, anh Thuận bị mất trộm 1 hộp đen của ô tô đầu kéo mang BKS: 89C-014.29 kéo theo sơ mi rơ-moóc BKS: 89R-000.94.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng xác định được các đối tượng gồm: Nguyễn Việt Hòa (SN 1990, ngụ thôn Vinh Hoa, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Hữu Sơn (SN 1987, ngụ số 3/21 Trần Văn Voi, khóm 1, phường 4, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Văn Hậu (SN 1979, ngụ 197/26 Tân Thanh, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) và Võ Thành Nam (SN 1999, ngụ khu phố 3, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM), đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên nên đã tiến hành bắt giữ khi các đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

... Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ trộm xảy ra trên, từ ngày 10-7 đến ngày 22-7, nhóm này đã trộm 16 hộp đen khác trên địa bàn các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế… với tổng giá trị thiệt hại hơn 450 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng xác định các đối tượng bán tài sản trộm được cho Phan Thị Phượng (SN 1977, ngụ phường Trường Thọ, TPThủ Đức, TP HCM).

Tác giả: Anh Phan

Nguồn tin: Báo Người lao động