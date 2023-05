Nhiều giáo viên ở 1 trường ứng xử thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội

Ngày 11-5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản gửi Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, TP Buôn Ma Thuột về việc nội dung đăng tải trên mạng xã hội của viên chức nhà trường.

Nhiều giáo viên tại Trường THPT Chu Văn An, TP Buôn Ma Thuột ứng xử thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội



Theo đó, từ đề nghị của Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk, Sở GD-ĐT tỉnh này đã yêu cầu các cá nhân có liên quan làm báo cáo giải trình nộp về Sở và các cá nhân đã chấp hành nghiêm túc.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, mức độ các thông tin đưa lên mạng xã hội của các giáo viên là chưa vi phạm Luật An ninh mạng nên chưa xử lý trách nhiệm. Qua xem xét nội dung và thống nhất việc xử lý với Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk là nhắc nhở, yêu cầu các cá nhân rút kinh nghiệm.

Sở GD-ĐT cũng đã tổ chức cuộc họp, thông tin và quán triệt các cá nhân đăng tải trên mạng xã hội có nội dung không phù hợp với văn hóa ứng xử và chuẩn mực của nhà giáo, đề nghị các cá nhân rút kinh nghiệm trong việc đăng tải nội dung trên mạng xã hội.

...

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị Sở GD-ĐT chỉ đạo các phòng chức năng, nhà trường có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, để không xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ, ảnh hưởng danh dự nhà giáo, tác động xấu đến học sinh, phụ huynh, gây mất an ninh tại địa bàn.

Văn bản nêu rõ, qua xác minh, cơ quan công an xác định 4 giáo viên của trường đã dùng các từ ngữ, hình ảnh phản cảm, không phù hợp đạo đức nhà giáo để đăng tải, bình luận trên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, các thầy cô giáo còn liên tục bình luận, có thái độ cợt nhả, châm biếm và sử dụng một số hình ảnh tham gia bỏ phiếu rất phản cảm, gây dư luận xấu.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong những năm qua, tại Trường THPT Chu Văn An liên tiếp xảy ra những vi phạm về quản lý tài chính, chuyên môn, gây bức xúc cho phụ huynh. Từ năm 2020 đến nay, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã phải 3 lần lập đoàn thanh, kiểm tra tại Trường THPT Chu Văn An và chỉ ra hàng loạt vi phạm, khuyết điểm của lãnh đạo nhà trường.

Bên cạnh đó, Trường THPT Chu Văn An cũng mất đoàn kết nội bộ, nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại của giáo viên được gửi lên Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động