Nhận “đỡ đầu Công an xã” - cách làm hay ở Hà Tĩnh

Từ tháng 12/2020, Công an xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) được Công an tỉnh Hà Tĩnh bố trí 5 đồng chí Công an chính quy chính thức về đảm nhận nhiệm vụ tại xã. Từ khi lực lượng Công an chính quy về cơ sở, tình hình ANTT trên địa bàn xã Phù Lưu được đảm bảo, công tác dân vận ngày càng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, khó khăn vẫn hiện hữu khi Phù Lưu là đơn vị Công an cấp xã duy nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chưa có trụ sở làm việc, đang phải thuê trụ sở để phục vụ công tác.

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh quyên góp hơn 100 đầu sách các loại tặng đơn vị đỡ đầu Công an xã Phú Gia.



Đại úy Trần Sỹ Nam, Trưởng Công an xã Phù Lưu cho biết, từ nhiều năm nay, do cơ sở vật chất tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nên tất cả 5 đồng chí Công an chính quy về đảm nhận nhiệm vụ tại xã, được bố trí phòng làm việc chung với Ban Chỉ huy quân sự xã trong khuôn viên trung tâm hành chính xã. Tuy nhiên, không gian này không đủ đáp ứng quá trình công tác nên Công an xã Phù Lưu đã đề xuất ra thuê nhà dân bên ngoài để đảm bảo hoạt động.

Thấu hiểu những vất vả, khó khăn mà tập thể Công an xã Phù Lưu đang trải qua, thực hiện Kế hoạch số 167/KH-CAT-PV01, ngày 16/4/2023 của Công an tỉnh về "Đỡ đầu, hỗ trợ chung tay vì Công an xã" trong Công an tỉnh Hà Tĩnh và Kế hoạch số 20/KH-PX06, ngày 18/4/2023 về nhận đỡ đầu xây dựng Chi bộ Công an xã vững mạnh, 3 đơn vị thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh gồm: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị cùng Phòng kỹ thuật hình sự đã quyết định nhận đỡ đầu Công an xã Phù Lưu. Ngày 30/5, đại diện lãnh đạo 3 đơn vị đã trực tiếp khảo sát tại địa bàn, lắng nghe đồng chí Trưởng Công an xã báo cáo về những khó khăn, thiếu thốn về điều kiện cơ sở vật chất, nắm lại tình hình và khảo sát các nhu cầu thiết yếu để có phương án hỗ trợ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Thượng tá Hoàng Văn Long, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an Hà Tĩnh cho biết, cùng với việc hỗ trợ về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quá trình công tác, các đơn vị đỡ đầu căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình sẽ có trách nhiệm thường xuyên tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình về mọi mặt công tác; hỗ trợ Công an xã Phù Lưu về chủ trương, đường lối, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, tăng cường mối quan hệ hỗ trợ, phối hợp giữa đoàn thanh niên, hội phụ nữ của 3 đơn vị nhận đỡ trong việc tổ chức các chương trình, hoạt động gắn với chức năng nhiệm vụ của Công an xã, trong đó sẽ tập trung về mặt nhân lực để hỗ trợ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06.

Trước mắt, các đơn vị nhận đỡ đầu Công an xã Phù Lưu đã tiến hành trao tặng 1 bộ máy thu nhận dữ liệu kích hoạt tài khoản định danh điện tử, 1 bộ máy tính để bàn, máy in, điều hoà và 3 quạt cây phục vụ quá trình công tác tại trụ sở làm việc. Trên cơ sở khảo sát và đã đưa vào quy hoạch địa điểm, trong thời gian tới các đơn vị cũng sẽ hỗ trợ để thúc đẩy quá trình xây dựng trụ sở công an xã Phù Lưu, để CBCS đảm bảo nơi ăn, chốn ở và nơi làm việc, phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Trước đó, hưởng ứng phong trào đỡ đầu của Công an tỉnh, đầu tháng 5/2023, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát động phong trào thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác "Mỗi ngày mỗi cán bộ tiết kiệm 5.000 đồng" và quyên góp sách ủng hộ Công an xã Phú Gia, huyện Hương Khê là đơn vị được nhận đỡ đầu. Phong trào này đã nhận được sự ủng hộ, đồng lòng, chung sức của toàn thể CBCS trong đơn vị.

Hoạt động được triển khai thường xuyên hằng ngày, số tiền tiết kiệm được sử dụng để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn nhận đỡ đầu và tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trên địa bàn xã, thị trấn. Đồng thời, với việc quyên góp đầu sách xây dựng đảng, pháp luật, nghiệp vụ ủng hộ Công an xã, thị trấn sẽ góp phần tăng vốn tài liệu cho tủ sách Công an xã, nhằm khuyến khích văn hoá đọc, đẩy mạnh phong trào tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ.

Song song với hoạt động này, vào ngày 16/5, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Chi bộ Công an xã Phú Gia cũng đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế đỡ đầu “Xây dựng Chi bộ Công an xã vững mạnh”. Ngoài việc cam kết sẽ hướng dẫn, giúp đỡ Chi bộ công an xã Phú Gia trong công tác nghiệp vụ cơ bản; phối hợp xây dựng Chi bộ vững mạnh toàn diện, đồng thời hỗ trợ các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác, sinh hoạt, tại lễ kí kết Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng tủ sách Nghiệp vụ pháp luật và tủ sách Xây dựng Đảng cho Chi bộ Công an xã Phú Gia.

Hai đơn vị đã phối hợp Công an huyện Hương Khê thực hiện việc thu nhận, cài đặt tài khoản định danh điện tử cho người dân xã Phú Gia và ra mắt mô hình điểm phòng cháy, chữa cháy công cộng tại 12/12 thôn trên địa bàn xã.

Dịp này, Công an TP Hà Tĩnh cũng đã thành lập đoàn tổ chức trao quà và khảo sát, các điều kiện để có phương án hỗ trợ Công an xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, là đơn vị khó khăn mà Công an thành phố nhận đỡ đầu. Trên cơ sở rà soát, kiến nghị và đề xuất của Công an xã Hương Lâm, Công an TP Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát điều kiện làm việc cũng như khảo sát đánh giá các mặt công tác của Công an xã có thể hỗ trợ, hướng dẫn nhằm góp phần nâng cao đời sống của CBCS, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ công tác tại địa bàn.

Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng uỷ Công an Trung ương, của Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Đảng uỷ Công an tỉnh về xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo sự lan toả với tinh thần "tất cả chung tay hướng về Công an xã, thị trấn", Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các kế hoạch về đỡ đầu, hỗ trợ chung tay vì Công an xã và đỡ đầu xây dựng Chi bộ Công an xã vững mạnh.

Kế hoạch đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ các phòng nghiệp vụ cũng như Công an các đơn vị địa phương. Ngoài Công an các xã Phú Gia, Hương Lâm (Hương Khê) và Phù Lưu (Lộc Hà), trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều đơn vị Công an cấp xã, thuộc các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới sẽ được các đơn vị lựa chọn để nhận đỡ đầu.

Ngoài hỗ trợ về cơ sở vật chất, thông qua kí kết các quy chế hoạt động, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan sẽ thường xuyên tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình cán bộ, đảng viên và tình hình ANTT trên địa bàn xã nhằm tranh thủ sự hướng dẫn trên các mặt nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Công an góp phần xây dựng Công an xã vững về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.



