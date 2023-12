Người đàn ông bị đối tượng tâm thần đâm tử vong

Sáng 11-12, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về vụ việc đối tượng tâm thần dùng cây sắt nhọn đâm một người đàn ông tử vong trên địa bàn.

Công an Quảng Nam khống chế đối tượng, khám nghiệm hiện trường vụ việc



Thông tin ban đầu, khoảng 16 ngày 10-12, tại khối phố Thanh Tây (phường Cẩm Châu, TP Hội An), anh Tống Quốc T. (38 tuổi, ở TP Hội An) bị nghi phạm Võ Đức Hân (38 tuổi, ở TP Hội An) dùng cây sắt nhọn hành hung.

Vết đâm trúng vào vị trí hiểm yếu khiến nạn nhân T. tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP Hội An phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường để khống chế đối tượng. Lực lượng công an cũng nhanh chóng lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường.

Xác định ban đầu, nghi phạm Hân là người bị tâm thần.

Hiện nghi phạm Hân đã bị lực lượng công an tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Tr. Thường



Nguồn tin: Báo Người Lao Động