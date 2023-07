Ngoài clip nhận cặp số, còn những chứng cứ nào khác cáo buộc Hoàng Văn Hưng nhận tiền?

Những tờ giấy ghi lại ngày tháng đưa tiền và số lượng cuộc gọi bất thường Mặc dù xác định số tiền mà Hằng và Sơn đã bỏ ra thông qua Tuấn đưa cho Hưng nhờ "chạy án" là hơn 2,2 triệu USD, nhưng cơ quan điều tra cho rằng chỉ đủ căn cứ kết luận cựu trưởng phòng an ninh đã cầm 800.000 USD và chiếm đoạt. Số tiền trên Hưng nhận làm 2 lần, khoản đầu tiên là 350.000 USD được giao nhận tại nhà riêng của cựu phó giám đốc Công an Hà Nội, còn khoản thứ hai 450.000 USD được Tuấn chia làm hai túi đựng trong vali có mã khóa đưa lái xe mang đến cho Hoàng Văn Hưng ở đối diện trụ sở Cục An ninh điều tra. Trong phần đối đáp, về số tiền 350.000 USD, viện kiểm sát cho biết tài liệu điều tra thể hiện có tờ giấy Hằng ghi lại chi tiết ngày tháng, số tiền của 13 lần chuẩn bị và đưa cho Nguyễn Anh Tuấn. Trong đó ghi rõ ngày 12-10-2022 Hằng đưa 250.000 USD và đến ngày 18-11 đưa tiếp 100.000 USD. Theo viện kiểm sát, các dữ liệu trên phù hợp với thời gian bị cáo Tuấn khai nhận ứng số tiền 100.000 USD (khi Hằng chỉ chuẩn bị được 200.000 USD) và đưa cho Hưng vào đầu tháng 11-2022, trước khi Hưng bị COVID-19. Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu điện tử thể hiện trong khoảng thời gian trên, giữa Hoàng Văn Hưng và Tuấn phát sinh số cuộc gọi nhiều bất thường. Cụ thể, khi đối đáp, vị công tố viên cho biết từ ngày 11-10 đến 15-11-2022, Hoàng Văn Hưng đã liên lạc với Nguyễn Anh Tuấn 65 cuộc gọi. Trong đó có 21 cuộc gọi phát sinh thời lượng, Hưng chủ động gọi 13 cuộc, còn Tuấn gọi 8 cuộc. Viện kiểm sát đánh giá dữ liệu trên "phù hợp với lời khai của bị cáo Tuấn về việc Hưng hối thúc Tuấn đưa tiền". Hai bị cáo Hằng và Tuấn cũng khai nhận trong lần gặp tại nhà riêng của cựu phó giám đốc Công an Hà Nội, Hưng thông tin đã chi hết số tiền trên để chạy án "nhưng chỉ được một nửa, nghĩa là số tiền phải gấp đôi, tức là đủ 700.000 USD", vị kiểm sát phân tích.