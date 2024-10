Nghẹt thở vây bắt “bố già” vận chuyển hơn 2kg ma túy trong đêm

“Bố già” Trần Bảo Quốc tại thời điểm bị khống chế, bắt giữ

Chiều 14/10, Thượng tá Đặng Bảo Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng kỹ thuật nghiệp vụ và Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông), Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt quả tang đối với Trần Bảo Quốc (47 tuổi), trú phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 01 kg ma túy loại Ketamine; 1,2 kg bột nghi dùng để pha chế ma túy loại “nước vui”, khoảng 200 vỏ bao nilong gồm các nhãn hiệu Ferari, Lamborghini, Crispy Fruit, Rolls dùng để đựng ma túy loại “nước vui”, 01 cân điện tử cùng một số tang vật khác có liên quan.

Trần Bảo Quốc cùng tang vật tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 01 đối tượng tên là Quốc, có biệt danh là “Bố già”, trú tại thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy về Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế để bán. Tiến hành xác minh, cơ quan Công an phát hiện Quốc là đối tượng có 03 tiền án, 01 tiền sự về các tội như “cướp tài sản”, “mua bán trái phép chất ma túy”… Để có tiền tiêu xài và ma tuý sử dụng, Quốc tiếp tục lao vào “vết xe đổ” của mình. Vì là đối tượng cộm cán, luôn nằm trong “tầm ngắm” của cơ quan Công an tại thành phố Hồ Chí Minh nên đối tượng chuyển hướng hoạt động ra khu vực miền Trung để nhằm tránh sự theo dõi, giám sát. Quốc móc nối với những đối tượng ngoại tỉnh, chủ yếu là khu vực Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế để vận chuyển và cung cấp ma tuý tiêu thụ tại đây.

Ngày 12/10, nhận được nguồn tin Trần Bảo Quốc sẽ mang hơn 2 kg ma tuý (trong đó có 01 kg ma tuý Ketamin được nguỵ trang trong những gói cà phê, mì tôm và 1,2 kg bột nghi là thành phẩm của ma tuý loại “nước vui”) ra Đà Nẵng, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ công, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức hội ý nhanh, bàn các biện pháp bắt giữ đối tượng. Do Quốc là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự và nhận định có thể rất manh động, chống trả quyết liệt nên phương án đưa ra phải hết sức chặt chẽ, bài bản.

...

Với kinh nghiệm đã triển khai bắt nhiều vụ án phức tạp, nhưng Thượng tá Đặng Bảo Tùng vẫn chỉ đạo các tổ công tác phải vạch rõ kế hoạch tỉ mẩn, cụ thể từng chi tiết, nhất là việc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và người dân, nhất là khi mà tuyến đường cao tốc và đường tránh sẽ có nhiều xe lớn di chuyển, lại vào thời điểm đêm tối, tránh bất cứ rủi ro gì có thể xảy ra. Trên cơ sở đó, một kế hoạch đón lõng đối tượng đã được đơn vị vạch sẵn, chỉ cần đối tượng đến “điểm hẹn” là sẽ khai màn…

20 giờ ngày 12/10, tại Km 23+500 Quốc lộ 14B thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, khi xe ô tô chở Quốc cùng số ma túy trên vừa qua trạm thu phí đường cao tốc đi nhanh về hướng Quốc lộ 14 B, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Nhơn bất ngờ tiếp cận. Tại thời điểm trên, khi có hiệu lệnh của lực lượng Công an, tài xế xe ô tô không những không chấp hành mà còn tăng ga vượt lên... Tuy nhiên, tình huống này đã được dự đoán từ trước nên khi tiếp cận, các trinh sát đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trấn áp, không chế, không để đối tượng có cơ hội phản kháng theo đúng kế hoạch đã đề ra…

Tại cơ quan Công an, mặc dù tang chứng, vật chứng rõ ràng, cộng với việc bản thân có kết quả dương tính với ma túy nhưng Trần Bảo Quốc vẫn kiên quyết chối tội. Tuy nhiên, với những lập luận sắc bén, cộng với tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngay sau đó, Quốc đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo Thượng tá Đặng Bảo Tùng, thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường các biện pháp công tác nắm tình hình, triển khai hiệu quả, quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự… Bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trong địa bàn thành phố, thì công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn từ sớm, từ xa việc thẩm lậu ma túy vào nội đô cũng được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai đồng bộ, quyết liệt. Và vụ việc kể trên là minh chứng thể hiện rõ quyết tâm, sự đồng lòng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần giữ bình yên cho Nhân dân.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: D.Hùng

Nguồn tin: congan.danang.gov.vn