Mưa lớn kèm lốc, sét - Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 24 đến sáng 26/6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 200mm; Bắc Trung Bộ có mưa từ 30-70mm, có nơi trên 150mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại khu vực trũng, thấp, các khu đô thị.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo; thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các tỉnh, thành phố triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại (một số tài liệu tham khảo được đăng tải trên website phongchongthientai.mard.gov.vn).

Các địa phương tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Những ngày qua, mưa lớn đã gây thiệt hại tại một số địa phương. Chiều tối 23/6, tại xã Xuân Lộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có 2 công nhân thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã là chị Nguyễn Thị Ân (nữ, sinh năm 1988) và Trần Thị Phương (nữ, chưa rõ độ tuổi) đều trú xã Quang Lộc huyện Can Lộc đã bị đất đá sạt lở vùi lấp. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng đơn vị thi công đã kịp thời đến hiện trường dùng phương tiện, đào bới đưa được hai nạn nhân thoát ra ngoài. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Ân tử vong ngay sau đó do đa chấn thương, còn nạn nhân Trần Thị Phương bị thương nặng, nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc. Hiện, nạn nhân này đã qua khỏi cơn nguy kịch...

Sáng 24/6, mưa to khiến nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội úng ngập như: Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Liên Trì, Tông Đản, Phùng Hưng, Cao Bá Quát, Thụy Khuê, Trần Cung, Hoàng Quốc Việt... khiến giao thông đi lại chậm, sau khi tạnh mưa khoảng 20 - 30 phút các điểm ngập trên cơ bản rút hết nước.

