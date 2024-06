Mưa lớn chưa từng thấy trong 10 năm qua, người dân Quảng Ninh - Hải Phòng bất lực trước cảnh ngập nặng

Từ đêm 8/6 đến sáng 9/6, địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng hứng trận mưa lớn kéo dài, dẫn đến tình trạng ngập lụt diện rộng.

(Clip: Xe CSGT mắc kẹt giữa dòng nước ngập ở Quảng Ninh)

Trên các diễn đàn mạng xã hội, hình ảnh chụp tại các điểm bị ngập nặng, thu hút nhiều sự quan tâm. Cơn mưa xối xả khiến các phương tiện bị chết máy, người dân phải bì bõm dắt bộ dưới dòng nước lũ.

Ghi nhận từ VietNamNet, mưa lớn kéo dài xảy ra tại một số địa phương ở Quảng Ninh như huyện Hải Hà, Đầm Hà, TP Uông Bí, đã khiến nơi đây bị ngập cục bộ. Bên cạnh đó, tại các sông, suối nước dâng cao gây ngập ngầm tràn tại một số xã của TP Hạ Long, huyện Ba Chẽ. Trong đó, ngập cục bộ nhiều nhất diễn ra tại phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) khi mực nước có nơi ngập gần tới cửa kính ô tô.

Khu vực phường Yên Thanh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ngập sâu

... Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.



Tại TP Hải Phòng, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu khoảng 30 - 40cm như: Thủy Nguyên, Lê Lợi, Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng, Lương Khánh Thiện, Lạch Tray, Lê Đại Hành, Hạ Lý, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Cầu Đất, Đinh Tiên Hoàng.

Theo Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng Phạm Quang Quỳnh, mưa lớn dồn dập với lượng mưa đo được tại thời điểm 3h sáng lên tới 200mm, kết hợp cùng với triều cường 3,8m gây ngập lụt diện rộng. Khoảng 11h trưa 9/6, triều cường đạt đỉnh cùng với lũ về nâng mực nước tại các sông lên 4,2m. Đây là đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất kể từ 10 năm trở lại đây.

Đường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng



Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm 8/6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Từ sáng sớm 9/6 đến sáng sớm 10/6, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-80 mm, có nơi trên 150 mm, thời gian mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.

Ngoài ra, ngày và đêm 9/6, Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang.

Nguồn tin: saostar.vn