MU bị 'hớ' khi mượn Sabitzer, không thể sử dụng trận gặp Barcelona

riksen gặp chấn thương nghỉ thi đấu đến cuối tháng 4, trong bối cảnh MU phải căng sức trên 4 mặt trận là Ngoại hạng Anh, Carabao Cup, FA Cup và Europa League. Do đó, ban huấn luyện 'Quỷ đỏ' đã ngay lập tức mang về Marcel Sabitzer theo dạng cho mượn từ Bayern Munich. Tiền vệ người Áo có màn thể hiện tròn vai sau hai trận đấu vừa qua.

Tuy nhiên, Sabitzer sẽ vắng mặt trong chuyến hành quân của MU đến sân Nou Camp để gặp Barcelona trong khuôn khổ lượt đi vòng play-off UEFA Europa League, rạng sáng ngày 17/2. Nguyên nhân là vì cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng Champions League trong màu áo Bayern Munich. Theo quy định của UEFA, án treo giò thẻ vàng được chuyển từ giải đấu này sang giải đấu khác. Sabitzer phải ngồi ngoài trong trận lượt đi.

Vắng Sabitzer, hàng tiền vệ của MU có thể sẽ gặp khó khăn trước một đội bóng đang thi đấu rất thăng hoa là Barcelona. Eriksen chấn thương đầu gối, trong khi Scott McTominay cũng gặp chấn thương cơ. Mọi hi vọng tuyến giữa của người hâm mộ 'Quỷ Đỏ' sẽ được đặt lên vai của Casemiro. Ngôi sao người Brazil đã nghỉ ngơi hoàn toàn trong hai trận gặp Leeds (do bị treo giò) và hoàn toàn sung sức cho trận gặp Barcelona. Đây cũng là cầu thủ hiểu rõ đối phương nhất do từng là cầu thủ Real Madrid.

Bên cạnh Casemiro, cái tên Rashford cũng đang đạt phong độ ghi bàn ấn tượng sau World Cup 2022. Chính tiền đạo này đã mở tỷ số, dẫn MU đến chiến thắng 2-0 trước Leeds dù đó là trận đấu mà các học trò HLV Ten Hag thi đấu không thực sự ấn tượng.



Tác giả: Mạnh Tùng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong