Một nam sinh tử vong khi đi tắm mát tại kênh thủy lợi

Một sự việc đau lòng vừa mới xảy ra tại xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An khi một học sinh lớp 9 không may bị đuối nước và tử vong trong lúc tắm kênh cùng nhóm bạn. Sự việc này đã khiến nhiều người dân địa phương lo ngại về sự an toàn cho học sinh khi mùa hè nắng nóng đang đến gần.

Thông tin từ ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Văn Sơn, vụ việc xảy ra tại Kênh thủy lợi N1, đoạn đi qua xóm 3 và do Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương quản lý. Theo đó, vào khoảng 13h ngày 6/4, một nhóm học sinh gồm 4 người sau khi tổ chức lễ sinh nhật xong đã đến kênh N1 để tắm mát. Tuy nhiên, trong lúc vui chơi, một học sinh không may bị đuối nước và đã tử vong.

Theo các nguồn tin ban đầu, nạn nhân là cháu Đ.A.T (SN 2009), trú tại xóm 3, xã Đông Sơn, hiện đang học tại Trường THCS Đội Cung, thị trấn Đô Lương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân sống gần kênh đã cùng nhau hỗ trợ đưa thi thể của cháu T. lên bờ, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương được biết.

... Khu vực kênh thủy lợi nơi nhóm học sinh tắm mát dẫn đến tai nạn làm một cháu không may đuối nước không qua khỏi



Hiện cơ quan chức năng tại địa phương đang tích cực hỗ trợ gia đình của học sinh tử vong trong việc lo hậu sự và tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Theo chia sẻ của lãnh đạo xã Văn Sơn thì công tác hỗ trợ sau tai nạn khá khó khăn vì hiện tại bố và mẹ của em T. đang đi làm xa.

“Sự việc này nhắc nhở các em học sinh về việc giữ an toàn khi tham gia các hoạt động vui chơi ngoài giờ học, đặc biệt là khi liên quan đến sông/ nước. Việc cảnh giác và hỗ trợ nhau trong những tình huống khẩn cấp của người dân là cực kỳ quan trọng để tránh những bi kịch đau lòng tương tự xảy ra trong tương lai,” Chủ tịch UBND xã Văn Sơn gửi thông điệp cảnh báo cho người dân.

