Mẫu ô tô Suzuki Ciaz 2023 giá chỉ từ hơn 500 triệu, tiết kiệm nhiên liệu

Mẫu ô tô Suzuki Ciaz 2023 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc hạng B được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong phân khúc sedan hạng B, Suzuki Ciaz là gương mặt đã khá quen thuộc nhưng lại không tạo được nhiều tiếng vang vì phải đối đầu với hàng loạt đối thủ lớn nặng ký như: Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage hay Mazda 2.

Trước đó vào tháng 09/2020, Suzuki Ciaz thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với những nâng cấp đáng kể. So với lần đầu tiên ra mắt cùng mức giá bán 565 triệu đồng, Suzuki Ciaz 2023 hiện đã sở hữu giá bán phải chăng hơn. So với Toyota Vios phiên bản tương đương, Suzuki Ciaz 2023 có giá bán khá tương đồng và thấp hơn Honda City tiêu chuẩn 30 triệu đồng, tuy nhiên cao hơn Hyundai Accent khoảng 30 triệu đồng (phiên bản AT).

Suzuki Ciaz 2023 được đánh giá rất cao khi sở hữu không gian cực kỳ rộng rãi so với kích thước của mình. Ảnh: Danhgiaxe



Mẫu ô tô Suzuki Ciaz 2023 có diện mạo hiện đại và bắt mắt hơn. Ấn tượng đầu tiên về ngoại thất của mẫu sedan này chính là kích thước. Cụ thể, Suzuki Ciaz 2023 sở hữu chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.490mm x 1.730mm x 1.475mm, dài hơn Toyota Vios 65mm nhưng tương đương về chiều rộng và chiều cao.

Nhìn trực diện, đầu xe mẫu xe ô tô Suzuki Ciaz 2023 vẫn sở hữu thiết kế thanh lịch trung tính quen thuộc. Xét về tổng thể, “gương mặt” của mẫu sedan Nhật này tô điểm bởi lưới tản nhiệt viền chrome sáng bóng, liền mạch với cụm đèn trước full LED sắc sảo tạo nên vòng cung ôm trọn đầu xe khá bắt mắt.

Một chi tiết nhỏ khá đặc biệt ở cách thiết kế cửa kính trên mẫu ô tô Suzuki Ciaz 2023 mà ai người để ý đến chính là trụ C sở hữu đường gấp khúc tương tự kiểu Hofmeister Kink nổi tiếng của BMW. Mặt khác, với những chiếc sedan thông thường, cạnh trên cửa kính có thiết kế dốc thẳng xuống cạnh dưới tạo thành một góc tam giác nhỏ. Đa phần các hãng xe sẽ xử lý góc tam giác này bằng cách ốp nhựa đen che kín.

Ở nội thất, Suzuki Ciaz 2023 được đánh giá rất cao khi sở hữu không gian cực kỳ rộng rãi so với kích thước của mình. Trang bị tiện nghi đủ dùng. Chất liệu sử dụng chủ yếu trên Ciaz là nhựa cứng, do đó dù có thêm các chi tiết trang trí ốp mạ bạc song vẫn khó thoát được cảm giác thực dụng của một mẫu sedan giá rẻ.

...

Không gian nội thất sở hữu thiết kế đơn giản, giúp người dùng dễ dàng làm quen và thao tác. Một trong những điểm nhấn ở khu vực này chính là màn hình giải trí tích hợp chức năng điều khiển giọng nói, hệ thống đa thông tin Smart Play, kết nối giải trí Wifi/4G, định vị dẫn đường giúp người lái điều khiển xe dễ dàng hơn.

Một trong những ưu điểm nổi bật trong phần nội thất Suzuki Ciaz 2023 đó là xe được trang bị hệ thống ghế ngồi da cao cấp rất chất lượng, mang đến cảm giác mềm và êm.

Về khả năng vận hành, mẫu xe được trang bị động cơ xăng 1.4L WT mã hiệu K14B, sản sinh công suất tối đa 92 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 130Nm tại 4.400 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số tự động 4 cấp.

Mặc dù sở hữu động cơ không quá nổi bật nhưng Suzuki Ciaz 2023 có mức tiêu hao nhiên liệu khá lý tưởng. Theo đó, ở điều kiện vận hành kết hợp mẫu xe chỉ tiêu thụ 5,79L/100km, con số này khi vận hành trong và ngoài đô thị tương đương 7,65 và 4,72L/100km theo quy trình của cục đăng kiểm.

Về an toàn mẫu ô tô Suzuki Ciaz 2023 sở hữu nhiều tính năng hiện đại như: điều khiển bằng giọng nói, camera hành trình trước sau và hỗ trợ lùi, hệ thống dẫn đường tích hợp cảnh báo giao thông, nhắc nhở di chuyển theo xe phía trước, cảnh báo chệch làn đường và cảnh báo khoảng cách với xe phía trước.

Không những thế, người điều khiển xe và hành khách trên Ciaz 2023 tiếp tục được bảo vệ bởi các công nghệ an toàn chủ động và thụ động khác, tiêu biểu như khung gầm áp dụng công nghệ TECT sử dụng vật liệu thép cường độ cực cao tại những vị trí thiết yếu, hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, camera lùi và 2 túi khí phía trước.

Tác giả: An Dương (T/h)

Nguồn tin: vietq.vn