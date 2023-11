Khởi tố Giám đốc Sở; bắt giam nữ Chấp hành viên Chi cục Thi hành án

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khởi tố ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1970, trú tại huyện Long Điền), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 229 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vi phạm dẫn tới việc ông Hải bị khởi tố không liên quan đến thời gian ông đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như hiện nay mà ở thời điểm năm 2015 khi ông Hải đang là Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, nhiệm kỳ 2011-2016.

Việc khởi tố ông Hải là do mở rộng điều tra liên quan đến vụ án trước đó. Ngày 29/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tạ Văn Bửu, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ; ông Huỳnh Văn Phi, nguyên Chủ tịch HĐND huyện và ông Trần Ngọc Hùng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện giai đoạn 2010-2015; 2015- 2020 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển về Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 9/6/2015, Huyện ủy Đất Đỏ ban hành văn bản số 1954-CV/HU về việc trích thông báo cuộc họp cách đó hơn một năm của Ban Thường vụ huyện ủy, với nội dung: “Thống nhất cấp đất có thu tiền cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015 tại khu 21ha, thị trấn Phước Hải.

Cụ thể: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy mỗi người hai lô; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mỗi người một lô. Riêng đối với các đồng chí đã mất, nếu gia đình có nguyện vọng cấp đất, huyện sẽ xem xét giải quyết…”.

Từ đây, hơn 200 trường hợp đã được huyện Đất Đỏ ký giao đất ở. Thời điểm này, một số cán bộ lãnh đạo huyện, trong đó có ông Hải từ chối nhận đất. Tuy nhiên, ông Hải với vai trò và nhiệm vụ được phân công là Phó Chủ tịch phụ trách mảng đã ký một số quyết định giao đất.

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sau đó đã tiến hành thanh tra và kết luận một số đối tượng được giao đất không đúng. Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015; 2015-2020 đã bị kỷ luật, các cá nhân liên quan cũng đã bị kỷ luật.

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã khẩn trương khắc phục hậu quả việc giao đất không đúng. Hiện toàn bộ các thửa đất trên đã được khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra VKSND đọc lệnh bắt đối với Hoàng Thị Vân Anh - Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền.



Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bắt một Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự

Ngày 16/11/2023, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Chấp hành viên Hoàng Thị Vân Anh thuộc Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý, điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 61 ngày 16/5/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng.

Thông tin ban đầu cho biết, từ ngày 8/9/2022 đến ngày 11/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an TP Hải Phòng nhận được đơn tố cáo về các sai phạm của Đấu giá viên thuộc Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô (sau đây gọi tắt là Công ty Đông Đô) trong quá trình tổ chức bán đấu giá tàu Hải Thắng 18 (là tài sản bị kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Quá trình điều tra nhận thấy, hành vi của Hoàng Thị Vân Anh ký hợp đồng với Công ty Đông Đô là công ty không đủ điều kiện để tổ chức bán đấu giá. Đồng thời, ký hợp đồng với cảng không đủ điều kiện để neo đậu tàu Hải Thắng 18, không khảo sát giá thuê neo đậu. Thanh toán tiền thuê cảng để neo đậu tàu Hải Thắng 18 vượt quá số ngày so với hợp đồng và phụ lục hợp đồng (vượt 65 ngày) gây thiệt hại là 1,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hoàng Thị Vân Anh có những hành vi thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát trong quá trình Công ty Đông Đô tổ chức bán hồ sơ, đấu giá tài sản dẫn tới vi phạm pháp luật, gây thiệt hại 3,98 tỉ đồng trong lần bán đấu giá tàu Hải Thắng 18 lần 1.

Các hành vi của Chấp hành viên Hoàng Thị Vân Anh cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

Ngoài Hoàng Thị Vân Anh, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao còn ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lương Minh Tuấn (SN 1989, ở Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng) về tội “Vi phạm các quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 218 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 để tiếp tục điều tra làm rõ.

