Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”

Qua giải quyết nguồn tin tội phạm, ngày 12/6/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh ra các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét chổ ở đối với Phan Đình Cương, SN 1965 (nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng), ở Tổ dân phố Khánh Yên, Thị trấn Lộc Hà, Hà Tĩnh về tội “ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” qui định khoản 3, điều 282 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo qui định của pháp luật.

Tác giả: NGA QUÝ

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn