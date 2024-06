Khoảnh khắc tia sét giáng thẳng xuống góc vườn một gia đình gây bão mạng

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip được trích ra từ camera an ninh nhà dân, cho thấy khoảnh khắc tia sét giáng thẳng xuống góc vườn của một gia đình.

(Nguồn video: Page KSC)

Thời điểm tia sét giáng xuống kèm theo tiếng động lớn; đồng thời các tia lửa bắn ra tung tóe, khói bốc lên nghi ngút.

May mắn là ở vị trí tia sét giáng xuống không có người nên không ai gặp nạn.

...

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì sự việc vừa chứng kiến. Bởi lẽ, trong suy nghĩ của nhiều người, ở các khu dân cư được bao bọc bởi nhà cao tầng đều có thu lôi thì sẽ an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, sau khi xem đoạn clip này, thì ai nấy đều cảm thấy suy nghĩ trên không còn đúng nữa.

Do đó, cư dân mạng cũng nhắc nhở nhau khi trời mưa gió, sấm sét, mọi người tuyệt đối lưu ý khi ra ngoài.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn