Huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm 3 CBCS CSGT và 1 người dân bị đất đá vùi lấp

Tối 30/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin chính thức vụ sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc, vùi lấp 3 chiến sĩ CSGT là: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981), Thượng úy Lê Quang Thành (SN 1977), Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990) và 1 người dân tên Ngọc Anh khi các anh đang nỗ lực di chuyển phương tiện, thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện trường vụ sạt lở.

Một xe khách bị đất đá đẩy về phía vực trên đèo Bảo Lộc, chiều 30/7. Ảnh: K' Chung

Một ôtô tại trạm CSGT bị vùi lấp. Ảnh: Hoài Thanh

Một chiến sĩ CSGT may mắn thoát khỏi vụ sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng mưa lớn, kéo dài. Đặc biệt, trên đèo Bảo Lộc, trong ngày 30/7, mưa lớn kéo dài từ sáng sớm khiến nhiều điểm bị sạt lở, đất đá, cây cối ngã đổ tràn ra đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng cả 2 chiều, nhiều phương tiện bị hư hỏng...

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Trước tình hình trên, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo ứng trực 100% lực lượng, phương tiện của Công an các địa phương, đơn vị liên quan phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, phân tuyến, phân luồng và cảnh báo, hỗ trợ người dân…

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 3 CBCS CSGT và 1 người dân bị vùi lấp. Ảnh: Khánh Phúc.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Bảo Lộc, Công an huyện Đạ Huoai tiến hành các biện pháp điều tiết, hướng dẫn, cảnh báo phương tiện, người dân không đi vào các khu vực sạt, lở, nguy hiểm, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tại các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện dọn dẹp đất đá, cây cối ngã đổ để sớm thông tuyến đường.

Vào khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc (tại Km 103+300, Quốc lộ 20, khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) xảy ra sạt lở, số CBCS thuộc Trạm CSGT Mađaguôi – Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được triển khai.

Đúng thời điểm này, một lượng lớn đất đá từ trên cao đổ ập xuống, vùi lấp 3 CBCS CSGT và 1 người dân đang nỗ lực di chuyển thiết bị, phương tiện tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc. Các chiến sĩ hy sinh gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Đại uý Lê Ánh Sáng và Thượng uý Lê Quang Thành.

Ngay khi nhận được thông tin, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân đang bị vùi lấp trong đống đất đá.

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Tác giả: Khắc Lịch - Thu Thủy

Nguồn tin: cand.com.vn