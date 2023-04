Hậu quả khi tiêm BOTOX tại cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng

Hiện nay, không ít chị em vội vàng tìm đến các cơ sở spa, thẩm mỹ viện để làm đẹp với hy vọng đạt được hiệu quả nhanh nhất nhưng lại nhận hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người trong việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ đạt chuẩn và đảm bảo an toàn!

Hậu quả sau khi tiêm botox tại cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng

Sở hữu bắp tay thô to khiến cơ thể thiếu cân đối và mất thẩm mỹ, chị N.T.T (SN 2000, Quế Phong) sau khi nhìn thấy bài quảng cáo trên mạng Internet của một Spa đã quyết định thực hiện dịch vụ tiêm botox thon gọn bắp tay tại cơ sở này. Cơ sở Spa này cam kết sau khi tiêm 1-2 tháng, botox sẽ có tác dụng và giúp bắp tay thon gọn lại.

Tình trạng sau tiêm botox thon gọn bắp tay tại cơ sở kém uy tín của chị T

Tuy nhiên, tới tháng thứ 3 sau khi tiêm, vùng bắp tay của chị T có dấu hiệu đau dữ dội, sưng nề, chảy mủ. Chị T quay lại cơ sở nọ để yêu cầu tái khám. Thế nhưng, cơ sở này đã chối bỏ trách nhiệm và không thực hiện xử lý hậu quả khiến chị vô cùng hoang mang và lo sợ. Một lần nữa, chị lại phải tìm kiếm một nơi uy tín giúp mình giải quyết các vết thương nhức nhối này và Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An là địa chỉ chị đã chọn.

Bác sĩ Chu Văn Hiếu (Phó trưởng khoa Khoa phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An) chia sẻ về tình trạng của chị T sau khi thăm khám: “Nguyên nhân của việc nhiễm trùng sau khi tiêm botox là ngoài kỹ thuật tiêm không đúng cách, thì chủ yếu là do thuốc tiêm không đảm bảo chất lượng. Đối với tình trạng của chị T, chúng tôi sẽ thực hiện xử lý bóc tách tại chỗ, ép hết thuốc tiêm trước đó ra khỏi bắp tay và tạo khoang để ổ áp xe được thoát ra ngoài, giúp nhanh lành vết thương hơn”.

Bác sĩ Chu Văn Hiếu cho biết thêm việc phương pháp tiêm botox thon gọn bắp tay thành công thu hút khách hàng là bởi phương pháp này thực hiện nhanh chóng, không cần phẫu thuật mà có thể đạt được hiệu quả tốt trong thời gian ngắn. Nhưng thực tế, không phải cơ sở thẩm mỹ nào cũng có thể thực hiện được phương pháp này. Để một ca tiêm botox thon gọn được thành công, cần rất nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là chất lượng thuốc tiêm và tay nghề, kinh nghiệm của bác sĩ.

...

Nên lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín để làm đẹp

Lựa chọn phương pháp an toàn và cơ sở thẩm mỹ đạt chuẩn là bước quan trọng trước khi quyết định thực hiện bất kỳ hình thức làm đẹp nào. Tiêm botox là phương pháp yêu cầu kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật cao để đảm bảo an toàn và mang lại kết quả như ý. Chị em muốn thực hiện tiêm botox hoặc giải quyết các vấn đề nhiễm trùng sau khi can thiệp thẩm mỹ nên đến các cơ sở thẩm mỹ đạt chuẩn, uy tín.

Tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An sử dụng botox thon gọn bắp tay bằng dung dịch protein được tổng hợp từ độc tố Botulinum của vi khuẩn Clostridium Botulinum, nghiên cứu và sản xuất tại công ty Allergan (Mỹ), đã được FDA công nhận mang lại hiệu quả cao cho khách hàng. Bên cạnh đó, ngoài phương pháp tiêm botox, khách hàng cũng có thể lựa chọn phẫu thuật hút mỡ nội soi bắp tay, hiệu quả thấy rõ ngay sau khi làm.

Tiêm botox thon gọn an toàn tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Phẫu thuật nội soi hút mỡ bắp tay hiệu quả cao, an toàn

Tại Khoa, dịch vụ tiêm botox nói riêng và tất cả các dịch vụ làm đẹp nói chung đều được cấp phép theo tiêu chuẩn Bộ Y tế; Trang bị đồng bộ, từ phòng mổ đảm bảo vô trùng tới hệ thống gây mê hồi sức, công nghệ châu Âu đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu làm đẹp hiện nay, Khoa thẩm mỹ trực thuộc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An - Bệnh viện công lập tuyến Tỉnh, trở thành địa chỉ đáng tin cậy khẳng định uy tín, đẳng cấp, mang lại vẻ đẹp như ý cho khách hàng. Hãy cùng ngắm nhìn những kết quả sau khi thực hiện tiêm botox thon gọn và phẫu thuật thu gọn bắp tay tại Khoa.

Tác giả: Hằng Nga

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn